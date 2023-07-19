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Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

Сергей Кущ
19 июля 2023, 09:57 обновлено 19 июля, 09:57
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Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне.
Почему скрипят зубами во сне
Почему скрипят зубами во сне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pextls.com

Скрип зубами во сне - распространенное явление, которое может повлиять на качество вашего сна и здоровье. Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне прямо у себя дома.

Что значит когда человек скрипит зубами во сне?

Бруксизм представляет собой непроизвольное скрежетание или скрип зубами во время сна. Это явление чаще встречается у взрослых, но также может проявляться у детей. Основные причины бруксизма включают:

  • Стресс и эмоциональное напряжение: Психологический стресс и тревожность могут привести к бруксизму у некоторых людей.
  • Неустойчивость суставов челюсти: Неправильное выравнивание зубов или проблемы с суставами челюсти могут стать причиной скрежетания зубами.
  • Сонные расстройства: Бруксизм может быть связан с определенными сонными расстройствами, такими как апноэ сна.
  • Способы избавления от скрипа зубами во сне

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Как избавиться от скрипа зубами во сне?

Мы расскажем, как избавиться от бруксизма в домашних условиях:

  • Снижение стресса: Практикуйте релаксацию, йогу или медитацию для снижения уровня стресса и напряжения, которые могут вызывать скрежетание зубами.
  • Используйте компресс: Нанесение теплого компресса на лицо перед сном поможет расслабить мышцы челюсти.
  • Избегайте кофеина и никотина: Отказ от кофеина и никотина поможет уменьшить риск бруксизма.
  • Ограничьте алкоголь: Употребление алкоголя перед сном может усугубить скрежетание зубами.
  • Используйте защитную шину: В некоторых случаях ношение ночной защитной шины, изготовленной специально для вас стоматологом, может предотвратить повреждение зубов от скрипа.

Если скрежетание зубами продолжается или причиняет вам дискомфорт, обязательно обратитесь к стоматологу или сомнологу для более детального обследования и профессионального совета.

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