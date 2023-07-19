Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне.

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Почему скрипят зубами во сне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pextls.com

Скрип зубами во сне - распространенное явление, которое может повлиять на качество вашего сна и здоровье. Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне прямо у себя дома.

Что значит когда человек скрипит зубами во сне?

Бруксизм представляет собой непроизвольное скрежетание или скрип зубами во время сна. Это явление чаще встречается у взрослых, но также может проявляться у детей. Основные причины бруксизма включают:

Стресс и эмоциональное напряжение : Психологический стресс и тревожность могут привести к бруксизму у некоторых людей.

: Психологический стресс и тревожность могут привести к бруксизму у некоторых людей. Неустойчивость суставов челюсти : Неправильное выравнивание зубов или проблемы с суставами челюсти могут стать причиной скрежетания зубами.

: Неправильное выравнивание зубов или проблемы с суставами челюсти могут стать причиной скрежетания зубами. Сонные расстройства : Бруксизм может быть связан с определенными сонными расстройствами, такими как апноэ сна.

: Бруксизм может быть связан с определенными сонными расстройствами, такими как апноэ сна. Способы избавления от скрипа зубами во сне

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Как избавиться от скрипа зубами во сне?

Мы расскажем, как избавиться от бруксизма в домашних условиях:

Снижение стресса : Практикуйте релаксацию, йогу или медитацию для снижения уровня стресса и напряжения, которые могут вызывать скрежетание зубами.

: Практикуйте релаксацию, йогу или медитацию для снижения уровня стресса и напряжения, которые могут вызывать скрежетание зубами. Используйте компресс : Нанесение теплого компресса на лицо перед сном поможет расслабить мышцы челюсти.

: Нанесение теплого компресса на лицо перед сном поможет расслабить мышцы челюсти. Избегайте кофеина и никотина : Отказ от кофеина и никотина поможет уменьшить риск бруксизма.

: Отказ от кофеина и никотина поможет уменьшить риск бруксизма. Ограничьте алкоголь : Употребление алкоголя перед сном может усугубить скрежетание зубами.

: Употребление алкоголя перед сном может усугубить скрежетание зубами. Используйте защитную шину: В некоторых случаях ношение ночной защитной шины, изготовленной специально для вас стоматологом, может предотвратить повреждение зубов от скрипа.

Если скрежетание зубами продолжается или причиняет вам дискомфорт, обязательно обратитесь к стоматологу или сомнологу для более детального обследования и профессионального совета.

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