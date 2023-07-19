Как избавиться от скрипа зубами во сне: 5 вещей, от которых нужно отказаться

Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне.
Скрип зубами во сне - распространенное явление, которое может повлиять на качество вашего сна и здоровье. Мы рассмотрим, что такое бруксизм, причины этого явления и предоставим эффективные способы, как избавиться от скрипа зубами во сне прямо у себя дома.
Что значит когда человек скрипит зубами во сне?
Бруксизм представляет собой непроизвольное скрежетание или скрип зубами во время сна. Это явление чаще встречается у взрослых, но также может проявляться у детей. Основные причины бруксизма включают:
- Стресс и эмоциональное напряжение: Психологический стресс и тревожность могут привести к бруксизму у некоторых людей.
- Неустойчивость суставов челюсти: Неправильное выравнивание зубов или проблемы с суставами челюсти могут стать причиной скрежетания зубами.
- Сонные расстройства: Бруксизм может быть связан с определенными сонными расстройствами, такими как апноэ сна.
- Способы избавления от скрипа зубами во сне
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Как избавиться от скрипа зубами во сне?
Мы расскажем, как избавиться от бруксизма в домашних условиях:
- Снижение стресса: Практикуйте релаксацию, йогу или медитацию для снижения уровня стресса и напряжения, которые могут вызывать скрежетание зубами.
- Используйте компресс: Нанесение теплого компресса на лицо перед сном поможет расслабить мышцы челюсти.
- Избегайте кофеина и никотина: Отказ от кофеина и никотина поможет уменьшить риск бруксизма.
- Ограничьте алкоголь: Употребление алкоголя перед сном может усугубить скрежетание зубами.
- Используйте защитную шину: В некоторых случаях ношение ночной защитной шины, изготовленной специально для вас стоматологом, может предотвратить повреждение зубов от скрипа.
Если скрежетание зубами продолжается или причиняет вам дискомфорт, обязательно обратитесь к стоматологу или сомнологу для более детального обследования и профессионального совета.
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