Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа

Если вы хотите попытаться скрыть растяжки, почему бы не попробовать эти домашние средства / Pixabay

Растяжки действительно распространены: почти у всех нас есть растяжки где-то на теле.

У некоторых людей из-за растяжек они могут особенно стесняться своего тела. Попробуйте эти натуральные домашние средства избавиться от растяжек, пишет Express.co.uk.

Во-первых, растяжки - это нормальное явление, и они есть у многих из нас. Как мужчины, так и женщины могут получить растяжки после похудения или увеличения веса.

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Однако, если вы хотите попытаться скрыть растяжки, почему бы не попробовать эти домашние средства - у вас, вероятно, уже есть все необходимое.

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Технический термин для обозначения растяжек - стрии, но "растяжки" - довольно точное описание того, как возникают растяжки.

Обычно связанные с беременностью, растяжки - это следы быстрого растяжения кожи. Вот почему у вас часто появляются растяжки в местах, где вы набрали вес.

Растяжки сначала появляются в виде тонкой фиолетовой или розовой линии на коже, которая быстро приобретает другую текстуру, чем остальная часть вашей кожи, поэтому вы можете почувствовать их, когда проведете руками по этой области.

Со временем растяжки успокаиваются и теряют цвет, становятся бледными и даже слегка блестящими.

Полностью избавиться от растяжек очень сложно, но некоторые домашние средства могут уменьшить их внешний вид и сделать их менее заметными.

Если у вас в шкафу есть какие-либо из этих обычных предметов домашнего обихода, вы можете приготовить естественное средство от растяжек.

Сахар

Почему бы не создать домашний сахарный скраб - это так просто!

Использование сахарного скраба - это домашний метод микродермабразии.

Микродермабразия - это когда вы используете скраб - например, отшелушивающее средство - для удаления самого толстого верхнего слоя кожи, чтобы она выглядела подтянутой и помолодевшей.

Сделайте сахарный скраб, смешав сахар с кокосовым маслом и лимонным соком до консистенции влажного песка.

Потрите им растяжки, пока вы принимаете душ, и оставьте на десять минут, а затем смойте.

Вы должны делать это несколько раз в неделю, чтобы увидеть результаты, которые со временем будут нарастать.

Дополнительным бонусом является то, что вы будете пахнуть восхитительным шотом Малибу.

Алоэ вера

Чистое алоэ вера является одним из основных продуктов ухода за кожей. Этот полностью натуральный ингредиент можно использовать для лечения многих кожных заболеваний, от солнечных ожогов до экземы.

Ежедневное нанесение алоэ вера на растяжки может со временем уменьшить их внешний вид.

Кокосовое масло

Кокосовое масло может помочь излечить повреждения кожи.

Наносите кокосовое масло на растяжки каждый день, и вы увидите, что они становятся менее заметными.

Эти методы могут помочь уменьшить появление растяжек, но вряд ли они исчезнут полностью.

Если домашние методы вам не подходят, вы можете заняться частной лазерной терапией или иглой у дерматолога.