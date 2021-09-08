УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа

8 сентября 2021, 20:02

Растяжки - это нормальное явление, и они есть у многих из нас.

Кожа_зуд
Если вы хотите попытаться скрыть растяжки, почему бы не попробовать эти домашние средства / Pixabay

Растяжки действительно распространены: почти у всех нас есть растяжки где-то на теле.

У некоторых людей из-за растяжек они могут особенно стесняться своего тела. Попробуйте эти натуральные домашние средства избавиться от растяжек, пишет Express.co.uk.

Во-первых, растяжки - это нормальное явление, и они есть у многих из нас. Как мужчины, так и женщины могут получить растяжки после похудения или увеличения веса.

Читайте такжеРастяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними

Однако, если вы хотите попытаться скрыть растяжки, почему бы не попробовать эти домашние средства - у вас, вероятно, уже есть все необходимое.

Реклама

Технический термин для обозначения растяжек - стрии, но "растяжки" - довольно точное описание того, как возникают растяжки.

Обычно связанные с беременностью, растяжки - это следы быстрого растяжения кожи. Вот почему у вас часто появляются растяжки в местах, где вы набрали вес.

Растяжки сначала появляются в виде тонкой фиолетовой или розовой линии на коже, которая быстро приобретает другую текстуру, чем остальная часть вашей кожи, поэтому вы можете почувствовать их, когда проведете руками по этой области.

Со временем растяжки успокаиваются и теряют цвет, становятся бледными и даже слегка блестящими.

Полностью избавиться от растяжек очень сложно, но некоторые домашние средства могут уменьшить их внешний вид и сделать их менее заметными.

Если у вас в шкафу есть какие-либо из этих обычных предметов домашнего обихода, вы можете приготовить естественное средство от растяжек.

Сахар

Почему бы не создать домашний сахарный скраб - это так просто!

Использование сахарного скраба - это домашний метод микродермабразии.

Микродермабразия - это когда вы используете скраб - например, отшелушивающее средство - для удаления самого толстого верхнего слоя кожи, чтобы она выглядела подтянутой и помолодевшей.

Сделайте сахарный скраб, смешав сахар с кокосовым маслом и лимонным соком до консистенции влажного песка.

Потрите им растяжки, пока вы принимаете душ, и оставьте на десять минут, а затем смойте.

Вы должны делать это несколько раз в неделю, чтобы увидеть результаты, которые со временем будут нарастать.

Дополнительным бонусом является то, что вы будете пахнуть восхитительным шотом Малибу.

Алоэ вера

Чистое алоэ вера является одним из основных продуктов ухода за кожей. Этот полностью натуральный ингредиент можно использовать для лечения многих кожных заболеваний, от солнечных ожогов до экземы.

Ежедневное нанесение алоэ вера на растяжки может со временем уменьшить их внешний вид.

Кокосовое масло

Кокосовое масло может помочь излечить повреждения кожи.

Наносите кокосовое масло на растяжки каждый день, и вы увидите, что они становятся менее заметными.

Эти методы могут помочь уменьшить появление растяжек, но вряд ли они исчезнут полностью.

Если домашние методы вам не подходят, вы можете заняться частной лазерной терапией или иглой у дерматолога.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по КрымуПутин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогнозПогода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинистВ Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист

Последние новости

20:07

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

19:55

О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается. мнение

19:40

Ученые выяснили, как страдают животные от изменения климата

19:37

"Свинья счастлива": в Днепре иностранка живет на арендованной квартире вместе с животными

Реклама
19:17

Три осенних фактора, которые могут привести к набору веса и как избавиться от них в зародыше Видео

19:06

В Киеве коронавирус унес жизнь самой юной пациентки с начала эпидемии

19:04

Зеленский снова посетит США в этом году: в чем причина

18:58

Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине Видео

18:39

СМИ назвали сроки запуска Северного потока-2

18:24

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

18:11

Принятие закона о виртуальных активах позволит создать прозрачный рынок - глава НБУ

17:55

Пришлось разрезать: в Одессе 5-летняя девочка застряла на детской площадке

17:54

Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали имя новорожденного сына

17:43

"Понимаю канцтовары, а остальное?": в детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок

17:42

Украинские металлургические компании способствуют развитию экологичного производства - эксперт

17:36

С 1 октября в Украине пенсионерам увеличат выплаты: кто точно получит деньги

17:21

Артрит: назван главный "враг" среди кулинарных масел Видео

17:19

Alyоna Alyona призналась, кто ее парень на самом деле, и как они познакомились

17:12

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

Реклама
17:08

Череп в крови и дневник с распланированными убийствами: в доме стрелявшей из арбалета прошел обыск Видео

17:05

Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации в октябре-ноябре Видео

17:04

За 10 лет украинские металлурги вложили в развитие от 50% до 80% заработанных денег

16:53

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом Видео

16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

16:09

Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте Видео

16:00

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

15:57

Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

15:53

Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

15:40

На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

15:35

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской Видео

15:33

Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям Видео

15:25

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

14:55

"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады Видео

14:36

Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Видео

14:28

Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

14:24

Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО Видео

Реклама
14:20

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

14:16

Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

13:53

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль заявил об усилении карантина

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира Видео

13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять