Как избавиться от раннего сорняка: помогут 4 народные средства

Народные средства могут быть очень эффективными в борьбе с ранним сорняком, но их нужно использовать осторожно и соблюдать правильные пропорции.

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Как избавиться от сорняка / pixabay.com

Ранний сорняк – это одна из самых распространенных проблем в саду и на огороде, но не все хотят использовать химические средства для борьбы с ним.

Существуют эффективные народные средства, которые не уступают магазинным.

Использование уксуса

Уксус – это отличный способ борьбы с ранним сорняком. Для этого нужно нанести уксус на растение, избегая попадания на соседние растения. После этого сорняк отмирает. Однако, следует помнить, что уксус может быть вреден для растений, поэтому его нужно использовать осторожно.

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Да и цена такого способа будет большой, если вам нужно обработать большой участок.

Применение соли

Соль – это еще один отличный способ борьбы с ранним сорняком. Нужно посыпать соль на сорняк и оставить на несколько часов. После этого сорняк отмирает и его можно легко выдернуть. Однако, следует помнить, что соль может быть вредна для почвы, поэтому ее нужно использовать осторожно.

Использование горчичного порошка

Горчичный порошок нужно развести в воде, нанести на сорняк и оставить на несколько часов. После этого сорняк отмирает и его можно легко выдернуть.

Использование раствора мочевины

Нужно развести мочевину в воде, нанести на сорняк и оставить на несколько часов. После этого сорняк отмирает и его можно легко выдернуть. Однако, следует помнить, что мочевина может быть вредна для почвы, поэтому ее нужно использовать осторожно.

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