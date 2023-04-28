Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

Как убрать плесень со стен навсегда - стопроцентный лайфхак сделает свое дело.

https://news.glavred.info/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-chastnom-dome-10466356.html Ссылка скопирована

Плесень на стенах чем обработать / ua.depositphotos.com, Pixabay/MabelAmber

Плесень и грибок являются не только неприятным эстетическим сюрпризом, но и чрезвычайно опасными для здоровья. Если в доме появилась плесень, от нее необходимо избавиться как можно быстрее.

От этого зависит здоровье домочадцев, поэтому получив ответ на вопрос о том, почему в частном доме появляется плесень, можно обезопасить и себя и близких людей.

Как вывести плесень

Одним из наиболее действенных остается простой и доступный рецепт. Используйте подручные средства – обычную хлорку или состав с ее составляющим (хлорный отбеливатель). Смешайте воду с хлоркой и тщательно обработайте пораженную плесенью поверхность. От опасного образования не останется и следа, ведь хлорка наповал убивает грибок и плесень.

видео дня

Что важно помнить:

На десть литров воды добавляем литр отбеливателя;

Работать с хлоркой необходимо в защитных перчатках.

Появился грибок дома: как избавиться от него

При борьбе с грибком и плесенью изначально стоить понять, откуда в доме появилась опасная зараза. Нередко "сюрпризы" появляются из вентиляционной или отопительной систем (возможны протеки или неправильное функционирование отопительных магистралей). Зачастую также плесень или грибок может появиться в труднодоступных местах (например, за мебелью) из-за недостатка циркуляции воздуха. Самым эффективным способом является устранение причин образования грибка или плесени, после чего необходимо удалить его на стенах и не допускать возникновения в дальнейшем.

Как убрать плесень со стен навсегда

Для эффективного удаления плесени со стен в доме можно применить давно известное средство с лимонной кислотой.

Порядок действий:

Приготовьте емкость для специального раствора, губку и распылитель;

В емкости разведите лимонную кислоту в воде (в пропорции 1 столовая ложка "лимонки" на стакан воды);

Раствором обрызгайте из распылителя пятна плесени и оставьте на 30 минут, после чего тщательно удалите губкой.

Какой раствор убивает плесень

Действенный метод удаления неприятных следов плесени предусматривает использование медного купороса.

Порядок действий:

В подходящем ведре сделайте раствор с водой (внесите медный купорос из расчета 100 грамм на 10 литров воды);

Нанесите смесь кистью или ветошью на участок с плесенью и соседние зоны, после чего протрите поверхность.

Читайте еще: