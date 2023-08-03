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Как избавиться от плесени на подоконнике: простые способы, о которых все забыли

Андрей Ганчук
3 августа 2023, 05:30
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Бура, уксус, перекись водорода и нашатырный спирт – вот, чем отмыть плесень на откосах окон и, наконец, избавиться от вредного и надоедливого грибка.
Окно
Как убрать плесень с откосов в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Многим из нас хорошо известно, что металлопластиковые окна хорошо защищают от сквозняков и различных шумов с улицы. Иногда случается проблема, когда на откосах или раме окон появляется плотный налет в виде черной плесени. Она вредит стенам, потолку и может навредить даже здоровью человека, поэтому мы ищем, чем отмыть плесень на откосах окон. Важно вовремя принять меры, чтобы остановить распространение грибка.

Почему плесневеет окно

Пластиковые окна плесневеют из-за того, что они собирают конденсат, который, в свою очередь, приводит к размножению спор. Грибок обычно развивается при температуре выше 20 градусов и высокой влажности.

Чем опасна плесень на окнах

Плесень негативно влияет даже на строительные материалы, она способна разрушить бетон или даже цемент. Кроме того, споры могут вызывать и разные заболевания, среди которых аллергия и опасные для человека инфекции.

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Как убрать плесень с окон в домашних условиях

Нашатырный спирт от плесени

На самом деле есть множество способов, как избавиться от плесени на окнах народными средствами. Один из них – нашатырный спирт. Его разводят с водой в пропорции 1 к 1 и наносят на поверхность при помощи пульверизатора. Спирт остается на поверхности 2 часа, а затем смывается чистой водой.

Не забывайте, что обработка должна сопровождаться резиновыми перчатками на руках и защитными очками. Кроме того, нужно тщательно проветривать помещение.

Уксус против плесени

Очень хорошо справляется с плесенью столовый уксус, который можно найти практически на каждой кухне. Его наливают в распылитель и обрабатывают пораженную поверхность. Окно или подоконник с нанесенным уксусом оставляют на 1 час. Потом нужно промыть окно теплой водой и оставить его подсохнуть.

Масло чайного дерева в борьбе с плесенью

Помогает бороться с плесенью и масло чайного дерева. Нужно приготовить раствор понадобится развести 10 капель масла в 200 миллилитрах воды. Получившийся раствор распыляется на поверхность, где плесень, и так остается на пару минут. Потом нужно все протереть влажной тряпкой и оставить подсохнуть.

Перекись водорода против грибка

Чем отмыть плесень на откосах окон – так это перекисью водорода, которая обладает антибактериальными свойствами. Жидкость наносится на места с плесенью и оставляется на 1 час. Потом нужно протереть поверхность влажной тряпкой.

Бура

Лучшее средство от грибка на окнах, которое считается безопасным для здоровья. Стакан буры разводят в 2 литрах теплой воды. Раствор наносится на пораженную поверхность жесткой щеткой. Буру смывать не надо, поскольку она защитит саму поверхность и впоследствии будет препятствовать появлению плесени.

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