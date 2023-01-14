Как избавиться от плачущих окон и плесени: топ-6 самых важных правил

Если с конденсатом на окнах не бороться, то он может привести к тому, что стены в квартире начнут покрываться плесенью.

Как избавиться от конденсата на окнах / pixabay

С приходом холодов и морозов у многих может появиться в квартире или доме нежеланный "гость" - конденсат на окнах. Казалось бы, что в этом такого, вода сама испариться. Но на самом деле, за этой невинной водой кроется нечто ужасное, что в любой момент может пробудиться, если с конденсатом ничего не сделать.

Речь идет о плесени. Именно она может окутать стены вокруг окон, если окна постоянно будут "потеть". А как вы знаете, плесень очень опасна для организма, особенно для тех, кто страдает аллергией.

Почему зимой появляется конденсат

Чаще всего окна начинают "плакать" именно зимой или холодной осенью. В квартирах включается отопление, а за окном очень холодно. Именно из-за этого перепада температур на стекле появляется конденсат. Подобное явление можно наблюдать в маршрутках, легковых автомобилях или другом виде транспорта, где окна "потеют".

Даже если в вашем доме конденсат на окнах гость достаточно редкий, то он все равно появится после того, как вы будете готовить еду на плите. Тогда температура на кухне резко повысится, из-за чего и произойдет этот резкий перепад температур.

Как избавиться от конденсата

Стоит отметить, что самой оптимальной температурой воздуха в помещении является 18-24 градуса тепла.

Если даже с такой температурой конденсат никуда не уходит, то постарайтесь чаще проветривать квартиру. Делать это нужно хотя бы раз в день по 15-20 минут.

Если у вас есть вытяжка, то готовить кушать необходимо только с ней. Если вытяжки нет, то лучше сразу приоткрывать окно, чтобы в помещении не собиралась влага.

Обязательно сушите мокрые вещи только на балконе. Так вы не будете повышать влажность в комнате, которая также может привести к появлению конденсата.

Если вы любитель растений, но у вас часто появляется конденсат, то лучше минимизируйте их количество.

Также обязательно протирайте конденсат на окнах и подоконнике сухой тряпкой. Не нужно ждать, что он испарится самостоятельно.

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