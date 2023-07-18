Как избавиться от пищевой мошки в квартире: 3 способа навсегда забыть дрозофилов

Если вы не знаете, какой запах отпугивает мошек на кухне, попробуйте отвадить вредное насекомое от вашей квартиры уксусом, который дрозофилу не по нраву.

https://news.glavred.info/kak-izbavitsya-ot-pishchevoy-moshki-v-kvartire-3-sposoba-navsegda-zabyt-drozofilov-10486321.html Ссылка скопирована

Чего боятся мошки – так это чистоты в вашей квартире, тогда они просто и не появятся / instagram.com/nashedelo_krg

Порой в квартире появляются маленькие мошки, которые называются дрозофилы. В принципе, для человека они безвредны, однако если проглотить пищу с их личинками, может произойти отравление организма. На кухне такие мошки способны обитать в течение двух месяцев и активно размножаться. Разумеется, такому соседству в своем доме никто не рад, поэтому многие ищут самое хорошее средство от мошек.

Чего боятся мошки в доме

Мошки очень боятся чистоты

Когда в квартире чисто, у мошек просто нет пищи. Если появился дрозофил, проверьте внимательно вашу кухню.

видео дня

Выбросите старые и уже подгнившие овощи. Сыпучие продукты поместите в отдельные емкости, чтобы не было доступа к влаге. Когда пересыпаете, внимательно проверяйте, чтобы в них не было личинок мошки.

Все скоропортящиеся продукты кладите в холодильник. Фруктовую фазу не наполняйте полностью.

Хлебницу нужно хорошо помыть и высушить, и только потом класть в нее хлеб.

Когда на кухне есть растения, взрыхлите землю, уберите листья, которые опали, протрите с внешней стороны горшки и помойте поддон с моющим средством. Если мошки появились и в горшке, обновите землю, а листики самого растения немного оросите слабым раствором марганцовки. Вот, как избавиться от мошек в цветах народными средствами.

При этом вынесите мусор, а ведро несколько раз промойте при помощи эффективного дезинфицирующего средства.

Выбросьте из холодильника все пропавшие продукты.

Проведите генеральную уборку

Все кухонные поверхности должны быть вычищены. Можно случайно обнаружить очаг размножения мошек в какой-нибудь щелке, куда мог попасть кусочек яблока.

Хорошо помойте плиту, ее боковые стенки, и духовку.

Тщательно вымойте микроволновую печь.

Все труднодоступные места вычистите с помощью щетки. Помойте полы и уберитесь под мойкой.

Помойте холодильник изнутри и ототрите подтеки.

Часто небольшие продукты могут застревать и в сливе раковины, который нужно прочистить.

Сделайте приманки-ловушки для мошек

Бывает и так, что уже все убрано, а мошки все равно остаются. Тогда надо сделать для них ловушку. Берем пластиковые стакан или банку, на дно кладем кусочек фрукта, сладкого вина или яблочного уксуса, оборачиваем стакан пищевой пленкой и протыкаем ее в нескольких местах. Так нужно оставить банку на всю ночь. Мошки попадут в ловушку, из которой не смогут выбраться. Ловушку следует выбросить. Таким образом, становится понятно, как избавиться от мошек на кухне с помощью уксуса.

А в целом, теперь вы знаете, как избавиться от мошек на кухне народными средствами.

Как спастись от мелких мошек

Чтобы меньше искать, как избавиться от мошек народными средствами или забивать в Интернет запрос как избавиться от мошек на кухне форум, нужно придерживаться единственного совета – не допускать появления мошек.

Для этого вовремя выносите мусор и не держите ведро грязным.

Не оставляйте недоеденную пищу на столе, а скоропортящиеся продукты кладите в холодильник. Для круп используйте пластиковые контейнеры.

В обязательном порядке вовремя мойте посуду.

Влажную уборку кухни нужно проводить каждую неделю. Стол, раковину и столы следует вытирать насухо.

Следите за домашними растениями – убирайте листья, которые опали, а почву посыпайте песком или украшайте декоративными камешками.