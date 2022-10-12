Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств / скриншот

Перхоть появляется у людей с самыми разными типами волос. Она не приходит одна - это признаки работы организма, что часто сопровождается замедлением роста волос и их выпадением.

Перхоть возникает при ускорении процесса обновления клеток волосистой кожи головы: в норме жизненный цикл клеток составляет приблизительно 28 дней, а при развитии перхоти сокращается до 7-20 дней. Это приводит к усиленному слущиванию клеток рогового слоя, которые слипаются в видимые хлопья.

Cимптомы перхоти

Образовываются белые чешуйки ороговевших клеток по всей поверхности кожи головы и волос, которые можно заметить на расческе, одежде или наволочке.

Появляется раздражение кожи головы, зуд, чувство стянутости, микротрещины.

Волосы тускнеют, ослабевают, истончаются, электризуются, теряют объем и здоровый вид.

Кожа головы становится излишне жирной или, наоборот - сухой.

Могут образоваться желтые корочки, появиться пятна.

Как избавиться от перхоти народными методами

Аспирин. Это известное всем лекарство, которое содержит салициловую кислоту, добываемую из древесной коры и способную растворять чешуйки перхоти. Его легко применять, когда требуется справиться с перхотью.

Для этого нужно:

раздавить 2 таблетки препарата в порошок; добавить его в любой шампунь; оставить на коже головы для воздействия в течение двух минут; смыть с использованием обычного шампуня без аспирина.

Уксус. Причиной перхоти во многих случаях является грибок. Для его развития требуется нейтрально-щелочная среда. Чтобы от нее избавиться, нужно воспользоваться яблочным или белым уксусом. Уксус меняет pH кожи головы и подавляет рост грибков.

Для этого нужно:

смешать уксус с водой в соотношении 1:1; налить в пульверизатор и распылить на кожу головы; смыть; обмотать голову полотенцем; оставить на волосах на 60 минут; помыть голову с шампунем.

Повторять такую процедуру следует 2 раза в неделю, что поможет снизить концентрацию грибка на коже головы.

Кокосовое масло. Оно помогает избавляться от перхоти, вызванной сухостью кожи головы и дерматитом. Кроме того, оно помогает увлажнять кожу головы и волосы. Для профилактики перхоти перед мытьем головы нужно вмассировать в кожу 3–5 столовых ложек слегка подогретого кокосового масла. Смывать его можно через час, используя обычный шампунь.

Перед использованиям данных средств мы рекомендуем обратиться за консультацией к врачу.

Вам может быть интересно: