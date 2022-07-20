Как избавиться от паутинного клеща: простые и эффективные способы защиты растений

Паутинный клещ в земле и на растениях: что важно знать / Pixabay.com/mac231

Многие дачники и любители комнатных растений знают о неприятной напасти, которая может испортить настроение и плоды нелегкого труда.

Настоящей проблемой становится мелкий вредитель, который портит зеленые насаждения. Паутинные клещи буквально опутывают растения своим "коконом", избавиться от которого бывает затруднительно.

Что такое паутинный клещ

Это мелкий вредитель, который встречается практически в любой точке мира, даже в Антарктике. Паутинный клещ входит в подотряд Prostigmata. Это совсем небольшое паукообразное и разглядеть невооруженным глазом очень трудно, ведь его длина меньше 1 миллиметра. Главная опасность паутинного клеща – он является растительноядным. При этом вредитель выделяет паутину, которая буквально обволакивает растение.

В чем опасность паутинного клеща

Это паукообразное представляет опасность для растений. Мелкое членистоногое может нанести невосполнимый вред более чем двумстам видам культурных растений. Паутинный клещ особо любит кормиться на самых популярных плодовых и ягодных культурах:

яблонях;

косточковых;

крыжовнике;

землянике;

смородине.

Заражение яблони - что лучше от паутинного клеща / Pixabay/Ralphs_Fotos

При этом после атаки паутинного клеща поврежденные листья буквально буреют на глазах и попросту засыхают.

Как избавиться от паутинного клеща

Для того, чтобы обезопасить культуры от опасного паукообразного, сделайте тщательную акарицидную обработку. Процедуру необходимо повторять хотя бы раз в 7 дней. Наиболее эффективными средствами садоводы и дачники называют препараты Аполло и Антиклещ.

При этом не стоит забывать, что на эффективность борьбы с паутинным клещом влияет как температура окружающей среды, во время которой идет обработка, так и частота применяемых мер.

Как избавиться от паутинного клеща на комнатных растениях

Многие флористы знают о том, что для быстрого уничтожения паутинного клеща недостаточно простого опрыскивания комнатных растений раствором хозяйственного мыла. Необходимо провести обработку специальными акарицидными препаратами:

Фитовермом;

Акарином;

Вермитеком.

Паутинный клещ на комнатных растениях - в чем опасность / Фото pixaby

Крайне важно также постараться очистить растения чисто механически. При этом необходимо смыть вредителя под прохладным душем, при этом нужно закрыт грунт полиэтиленом. Кроме того, рекомендуется влажной тканью вытереть каждый лист с двух сторон.

Как бороться с паутинным клещом на участке?

Для того, чтобы избавиться от вредителя и защитить ваш участок в дальнейшем, необходимо заниматься постоянной прополкой грядок, а также тщательно вычищать от остатков бурьяна междурядия.

Уже хорошо известно, что эти вредители любят размножаться при влажности 30-50%. Поэтому рекомендуется заниматься увлажнением почвы и самих растения.

Как избавиться от паутинного клеща / pixabay

Не стоит забывать, что от вашего упорства и внимательности при обработке культур зависит их выживание и дальнейший рост.

Как бороться с клещами на даче народными средствами

Что лучше от паутинного клеща? Дачники знают простой ответ. Посадки с растениями необходимо обрабатывать настоем чеснока (растереть пару головок чеснока и залить их литром воды, после чего дать настояться до пяти дней).

Хорошо известно, что большинство кровососущих не переносят острых запахов. Поэтому для отпугивания паутинного клеща подойдет:

корица;

гвоздика;

камфора;

вьетнамский бальзам "Золотая звезда";

тройной одеколон.

Что лучше от паутинного клеща - корица поможет / depositphotos

Для борьбы с паутинным клещом также можно выполнить простые, но эффективные манипуляции.

Порядок действий:

заняться тщательным покосом газона;

собрать клещей полотенцем;

сделать на участке садовые дорожки;

обустроить "границы" между дачей и лесом;

защитить участок от диких и бездомных животных;

вывести с участка мелких грызунов.

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