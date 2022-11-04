Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

Пауки покинут ваш дом навсегда / ua.depositphotos.com

Народные приметы говорят, что пауки в доме – это добрый знак. Их визит предвещает благополучие, успех в делах и крепкое здоровье. Однако, несмотря на такую хорошую примету, соседство с такими "сожителями" крайне неприятное. Главред собрал самые эффективные способы, как легко избавиться от пауков навсегда в домашних условиях.

Почему пауки появляются дома?

Одной из причин появления пауков в доме или квартире является начало отопительного сезона. Ведь с наступлением холодов паучки начинают искать теплого убежища для себя.

Кроме того, пауки любят повышенную влажность. Именно поэтому мы можем часто видеть их в ванной комнате или на кухне.

Также появление пауков дома свидетельствует о том, что вы недостаточно внимания уделяете уборке. Мусор, остатки еды – все это пища для разнообразных мошек, на которых охотятся пауки. Именно поэтому появление пауков в доме может свидетельствовать о том, что дома есть еще какие-то "гости".

Конечно, разнообразные аэрозоли с легкостью помогут избавиться от пауков. Однако рачительные хозяйки не хотят травить ни себя, ни свою семью, ведь пары из таких аэрозолей являются вредными для здоровья. Далее рассказываем, как можно избавиться от домашних пауков народными методами.

Генеральная уборка

Перед тем как начать борьбу с незваными "гостями" нужно тщательно убрать весь дом или квартиру. Пройдитесь пылесосом вдоль плинтусов, вытрите пол, проверьте все углы, снимите паутину с помощью щетки.

Эфирное масло поможет в борьбе с пауками

Эфирное масло мяты, эвкалипта, пихты и чайного дерева может прекрасно отпугнуть пауков, ведь они не любят их запах. Для этого нужно развести в 0,5 литров холодной воды 20 капель какого-то из указанных масел. Можно также сделать микс из эфирных масел. Перелейте полученную смесь в бутылочку с распылителем и обработайте все места, где могут прятаться пауки.

Стоит заметить, если у вас есть аллергия на эфирные масла, то лучше выбрать другой метод борьбы с пауками.

Уксусный раствор навсегда избавит от пауков

Отличной альтернативой эфирным маслам является раствор из уксуса. Для этого нужно смешать воду и уксус в соотношении 1:1. После этого обработайте все закоулки, в которых могут прятаться пауки. Если раствор еще остался, то можно перелить его в небольшие емкости и расставить там, где есть членистоногие. Они обязательно уйдут из вашего дома.

Цитрусовые помогут изгнать пауков

Прекрасный метод борьбы с пауками – разложенные по дому куски апельсина или лимона. Членистоногие крайне не любят запах цитрусовых, поэтому они не смогут остаться в вашем доме.

Пауки боятся каштанов

Молодой конский каштан также станет надежным помощником в борьбе с пауками. Тем более в осеннюю пору каштаны будет довольно легко найти. Для этого надо расколоть их на кусочки и разложить по углам. Пауки услышат неприятный для них запах и уйдут из вашего дома.

Овечья шерсть отпугнет пауков

Пауки просто терпеть не могут овечью шерсть. Поэтому, если у вас дома есть пряжа, – разложите ее по дому. Также можете разрезать на куски старый свитер из овечьей шерсти и разложить куски там, где могут обитать пауки.

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