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Как избавиться от отеков тела - советы диетолога

14 декабря 2021, 15:14

Некоторые продукты питания, которые мы едим каждый день, провоцируют отечность. Чтобы избавиться от отеков, нужно просто исключить их из рациона.

женщина, лицо
Часто отеки возникают из-за обезвоживания организма / womenstalk.ru

Отеки тела - очень распространенная проблема. Чаще всего их причиной (особенно утром) является чрезмерное употребление воды и соленого на ночь. Также отеки могут вызывать некоторые продукты или они могут быть симптомом различных патологических состояний.

Что такое отеки и как их распознать

Отеки — это избыточное скопление жидкости в тканях и полостях организма. Чтобы распознать отек на ногах, нужно надавить на несколько секунд на переднюю поверхность голени. В случае отека на этом месте остается ямка, которая исчезает не сразу.

Также отеки могут проявляться на лице, особенно по утрам. В этом случае они могут быть связаны с заболеванием почек. "Почечные" отеки развиваются меньше, чем за сутки.

Есть еще один вид отеков - аллергические. Они развиваются за несколько минут и возникают как следствие контакта с аллергеном, после укуса насекомого, сопровождаются зудом, сыпью.

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Если отеки появляются редко, то в принципе нет повода для паники. А вот если часто - пора принимать срочные меры. Возможно почки работают плохо, а вода и соль не выводятся из организма вовремя, что и является причиной отеков.

Какие продукты вызывают отеки

Диетологи-нутрициологи объяснили, какие продукты провоцируют отечность.

"Если вы хотите их избежать, стоит отказаться от некоторых продуктов — например, молочных. Цельное молоко, сливки, сыр — все они провоцируют отечность лица. Лучше употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты", — цитирует РИА Новости специалиста.

Чтобы избавиться от отеков из рациона также нужно исключить: сахар (повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду); пшеничный хлеб и мучные изделия.

"Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев и вы заметите приятные изменения", - объяснила диетолог.

Воду пить надо!

Эксперт также назвала главную ошибку при борьбе с отеками.

"Самая главная ошибка при отеках — это перестать пить воду! Воду пить надо. Часто отеки бывают от обезвоживания организма. Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия", — резюмировала диетолог.

Как сообщал Главред, ранее британские гастроэнтерологи заявили, что избавиться от отеков могут помочь некоторые напитки. Например, чай из одуванчиков, из петрушки и лимонный сок.

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