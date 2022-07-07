Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях: 5 чрезвычайно простых способов

Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях/ Instagram, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Летом уберечь свою обувь от неприятного запаха чрезвычайно непросто, ведь в жаркую погоду ноги могут сильно потеть. Если запах уже появился, с ним нужно как можно быстрее бороться. Потерянное время потом обернется против вас, и вывести запах из любимых кроссовок или другой обуви будет намного труднее.

Есть ряд способов, как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви с применением простых домашних средств.

В первую очередь нужно следить за чистотой обуви. Если там "завелся" неприятный запах, то в большинстве случаев ее лучше постирать или хотя бы зачистить мыльным раствором. Ранее мы рассказывали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине и вручную.

Если же нужно избавиться от неприятного запаха в обуви без стирки, или же вы недавно ее стирали, однако запах почему-то остался, попробуйте следующие способы.

1. Мыло

Приобретите два брусочка пахучего мыла, выньте его из упаковки и положите в обувь на ночь. Таким образом можно "вытеснить" неприятные ароматы из вашей обуви, если этот запах не слишком сильный.

2. Чай

Еще одним хорошим помощником могут стать пакетики чая. Неиспользованные сухие пакетики нужно положить в обувь на ночь. Таким же образом может помочь заварной чай – в этом случае в обувь кладем салфетку, на которую нужно насыпать сухие листья растения. Чай имеет хорошее умение втягивать в себя неприятные запахи.

3. Перекись водорода или уксус

Одной из этих жидкостей можно протереть обувь изнутри, смочив ею ватный тампон. Однако не переусердствуйте, ведь если нальете слишком много жидкости, обувь придется сушить.

4. Эфирные масла

Можно накапать на стельку несколько капель вашего любимого эфирного масла. Лучше всего могут справиться с неприятным запахом в обуви эфирное масло чайного дерева, лаванды или лимона. Однако стоит учитывать то, нет ли у вас аллергии.

5. Сода

Убрать неприятный запах из обуви может помочь сода. В таком случае насыпаем порошок в обувь и оставляем на ночь. Вместо соды можно использовать также детскую присыпку или же активированный уголь.

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