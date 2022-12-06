Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

Есть несколько причин, из-за которых от пылесоса может неприятно пахнуть. Чтобы избавиться от этого запаха, стоит устранить эти причины и закрепить результат.

Чтобы избавиться от неприятного запаха из пылесоса, сначала нужно разобраться в причинах его появления/ ua.depositphotos.com

Пылесос помогает нам приводить в порядок наше жилище и избавляться от мусора. Однако такой инструмент и сам нуждается в регулярной тщательной очистке. Ведь все собранные загрязнения не исчезают из него бесследно, как только мы вытряхнем мешок для мусора. Какое-то количество пыли и грязи всё равно остается как в мешке, так и на внутренних элементах прибора.

Но это не единственная причина, почему от пылесоса чувствуется неприятный запах.

Причины неприятного запаха от пылесоса

1. Накопление грязи

Недостаточно тщательная очистка пылесоса является главной причиной появления от него неприятного запаха. Ведь в мешок из мусора могут попадать различные загрязнения. Как следствие – пылесос может стать еще и источником болезнетворных бактерий.

2. Недосушений мешок и фильтр после стирки

Если мешок для мусора и фильтр от пылесоса можно стирать, то после этой процедуры их нужно очень хорошо высушить. Если проигнорировать это требование и вернуть их в прибор недосушенными, со временем вы начнете чувствовать запах гнили.

3. Остатки мусора в шланге

Время от времени нужно также проверять шланг и смотреть, не застрял ли там какой-то мусор. Если там останутся, например, листья комнатных растений, они могут со временем начать неприятно пахнуть, еще и "собирать" на себя другой мусор.

4. Неприятный запах от нового пылесоса

Если вы приобрели прибор недавно, от него какое-то время во время пользования может ощущаться неприятный запах, но со временем он должен исчезнуть.

Как избавиться от неприятного запаха от пылесоса

Не стоит сразу пытаться "заблокировать" этот запах разными подручными средствами – например, стиральным порошком, духами или эфирными маслами. Проблему нужно решать, а не маскировать.

Шаг 1. Нужно заменить мешок пылесборника. Ведь причина может быть в нем. Не все мешки можно постирать, а тем, которые можно, это не всегда помогает.

Шаг 2. Если у вас модель, которая предусматривает возможность заменить фильтр – нужно заменить его.

Шаг 3. Нужно тщательно помыть пластиковый резервуар внутри. Если для вашего пылесоса такая процедура противопоказана по указанию производителя, тогда достаточно будет хорошо протереть его внутри влажной тряпкой, а затем вытереть насухо.

Шаг 4. Проверьте шланг. Стоит удостовериться, нет ли там мусора, который застрял.

Что можно добавить в пылесос для запаха

Если вы выполнили все указанные выше шаги и не хотите, чтобы неприятный запах снова вернулся, как только вы начнете снова пользоваться пылесосом, можно применить простые лайфхаки.

1. Добавить немножко стирального или зубного порошка в мешок для мусора;

2. Положить внутрь мешка ватный диск, на который накапать эфирного масла, запах которого вам нравится;

3. Применить в качестве ароматизатора любые духи или туалетную воду, которые вам не жалко для такого задания.

Читайте также: