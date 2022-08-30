Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

Вряд ли найдется человек, который не сталкивался с проблемой неприятного запаха в ванной или туалете.

Как убрать неприятный запах в ванной комнате

Модно до блеска начищать санузел, но неприятный запах в ванной все равно будет портить настроение хозяину и его гостям.

Как говорят сантехники, запахи в санузлах чаще всего получаются из-за проблем с воздухооборотом. Воздух сперва застаивается, потом не вовремя выводится наружу, в нем накапливается чрезмерное количество влаги. Как следствие, в такой среде быстро растет плесень и грибок, быстро разлагается грязь, которая накапливается в стоках раковины и ли ванны. И соответственно, по ванной комнате разливается зловоние.

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Здесь поможет хороший вытяжной вентилятор, который должен обеспечить воздухооборот в ванной/душевой кабине на уровне около 90 кубических метров в час, на раковину ‒ 30 кубических метров в час, на унитаз ‒ 75 кубических метров в час.

Кроме того, если неприятный запах не очень силен, то для нормальной вентиляции нужно сделать приточное отверстие. Это может быть и просто зазор между полом и дверным полотном, и несколько небольших отверстий в самой двери.

Как убрать запах канализации в ванной

Самый лучший способ канализацию прочистить. Есть множество полезных устройств для этого. Самые популярные – вантуз и трос. Первый инструмент отлично подойдет для чистки сифона, но вряд ли поможет, если засор большой и далеко от слива. Второй же – гораздо более универсальный.

Вантуз нужно поставить так, чтобы он полностью закрывал сливное отверстие ‒ в ванной либо раковине. После этого открывают воду ‒ пускай льется до тех пор, пока она не покроет нижнюю часть эластичного колпака. И быстро несколько поступательных движений вверх-вниз. Потом вантуз нужно поднять и наблюдать за тем, как вода стекает. Если она плохо проходит, то операцию повторяют.

Если ситуация сложная, то нужно использовать металлический трос для прочистки труб. Но, специалисты говорят ‒ если сантехника пластиковая, то его нежелательно применять. Если же трубы из металла и отсутствует риск повредить сифон, то берется именно трос.

Трос следует пропустить в сливное отверстие и аккуратно медленно прокручивать ‒ постепенно проталкивая его по трубам. Когда инструмент проломится к засору, то мусор зацепится за крюк и его можно доставать. После этого все нужно промыть горячей водой ‒ для того, чтобы устранить остатки засора и грязь.

Ну и третий способ убрать запах в ванной комнате ‒ герметизация стыков канализации

Проще всего уплотнить стыки фум-лентой, но этот способ временный. Более надежный и долгосрочный способ – обработка веществами-герметиками.

Тут, перед началом работы, нужно качественно очистить, осушить и обезжирить поверхности. Герметик наносят на шов по кругу. Линия должна быть непрерывной. Далее -для удобства нанесения и выравнивания можно использовать мягкий шпатель.

Когда работа окончена, состав оставить до полного высыхания (время должно быть указано на упаковке), после чего можно использовать канализацию.