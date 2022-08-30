УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

30 августа 2022, 16:05

Главред собрал самые популярные способы борьбы с очень распространенной напастью - неприятного запаха в ванной или, особенно, в совмещенном санузле

Туалет, запах
Туалет, запах / https://ua.depositphotos.com/

Вряд ли найдется человек, который не сталкивался с проблемой неприятного запаха в ванной или туалете.

Как убрать неприятный запах в ванной комнате

Модно до блеска начищать санузел, но неприятный запах в ванной все равно будет портить настроение хозяину и его гостям.

Как говорят сантехники, запахи в санузлах чаще всего получаются из-за проблем с воздухооборотом. Воздух сперва застаивается, потом не вовремя выводится наружу, в нем накапливается чрезмерное количество влаги. Как следствие, в такой среде быстро растет плесень и грибок, быстро разлагается грязь, которая накапливается в стоках раковины и ли ванны. И соответственно, по ванной комнате разливается зловоние.

Видео дня

Здесь поможет хороший вытяжной вентилятор, который должен обеспечить воздухооборот в ванной/душевой кабине на уровне около 90 кубических метров в час, на раковину ‒ 30 кубических метров в час, на унитаз ‒ 75 кубических метров в час.

Кроме того, если неприятный запах не очень силен, то для нормальной вентиляции нужно сделать приточное отверстие. Это может быть и просто зазор между полом и дверным полотном, и несколько небольших отверстий в самой двери.

Запах, ванная

Как убрать запах канализации в ванной

Самый лучший способ канализацию прочистить. Есть множество полезных устройств для этого. Самые популярные – вантуз и трос. Первый инструмент отлично подойдет для чистки сифона, но вряд ли поможет, если засор большой и далеко от слива. Второй же – гораздо более универсальный.

Вантуз нужно поставить так, чтобы он полностью закрывал сливное отверстие ‒ в ванной либо раковине. После этого открывают воду ‒ пускай льется до тех пор, пока она не покроет нижнюю часть эластичного колпака. И быстро несколько поступательных движений вверх-вниз. Потом вантуз нужно поднять и наблюдать за тем, как вода стекает. Если она плохо проходит, то операцию повторяют.

Если ситуация сложная, то нужно использовать металлический трос для прочистки труб. Но, специалисты говорят ‒ если сантехника пластиковая, то его нежелательно применять. Если же трубы из металла и отсутствует риск повредить сифон, то берется именно трос.

Трос следует пропустить в сливное отверстие и аккуратно медленно прокручивать ‒ постепенно проталкивая его по трубам. Когда инструмент проломится к засору, то мусор зацепится за крюк и его можно доставать. После этого все нужно промыть горячей водой ‒ для того, чтобы устранить остатки засора и грязь.

Ну и третий способ убрать запах в ванной комнате ‒ герметизация стыков канализации

Проще всего уплотнить стыки фум-лентой, но этот способ временный. Более надежный и долгосрочный способ – обработка веществами-герметиками.

Тут, перед началом работы, нужно качественно очистить, осушить и обезжирить поверхности. Герметик наносят на шов по кругу. Линия должна быть непрерывной. Далее -для удобства нанесения и выравнивания можно использовать мягкий шпатель.

Когда работа окончена, состав оставить до полного высыхания (время должно быть указано на упаковке), после чего можно использовать канализацию.

канализация запах в ванной
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

16:03

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

16:01

Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за КрымВидео

15:54

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

Реклама
15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

14:49

"ФСБшники убегали в подштанниках": СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в МелитополеВидео

14:41

Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способаВидео

14:21

Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию ДугинойВидео

13:53

Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности ШойгуВидео

13:50

После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – PoliticoВидео

13:45

На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумагеВидео

13:41

Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – ЖдановВидео

Реклама
13:27

Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

13:27

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

13:00

ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнямиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

12:56

Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

12:53

Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался "спасать Африку"Видео

12:50

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

12:03

Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

11:51

ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля бояВидео

11:44

РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - раненыВидео

11:43

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

11:28

Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру КиеваВидео

11:07

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

11:01

В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИВидео

11:00

Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – ЖдановВидео

10:56

Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

10:14

Ворвались с оружием, заблокировали доступ в бомбоубежище: СБУ по ошибке пожаловала с обысками на фабрику "Юнайтед Табако"

10:12

Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условияВидео

10:00

Миссия МАГАТЭ уже в Украине: оккупанты согласились пустить экспертов на ЗАЭСВидео

Реклама
09:48

ВСУ получили новое преимущество над войсками России в Херсонской области - разведка БританииВидео

09:34

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

09:07

Не учите меня, как родину любитьмнение

09:06

Гороскоп на сегодня, 30 августа 2022: Девам – разрыв, Скорпионам – разочарование, Рыбам – деньгиВидео

09:05

ПВО России не справляется с ситуацией в Крыму, поэтому Москва выводит свою авиацию – ЖдановВидео

08:59

Два мощных взрыва в Мелитополе: партизаны взорвали гостиницу с ФСБшниками - СМИ

08:09

ВСУ на Херсонщине прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление – АрестовичВидео

08:00

Армия Украины вернет Крым с Донбассом и зайдет в Россию еще при Путине – Жданов

07:48

"Ненавидим Россию!": в Сеуле россиянке отказались продать товар, она устроила истерику в Сети

07:11

Начался "фейерверк" и поднялся столб дыма: ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ХерсонеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять