Как избавиться от мышей раз и навсегда: способы, которые помогут спасти ваш огород

Мыши уйдут сами с огорода или дачного участка, если вы выберете правильные методы, которые способны серьезно отпугнуть грызунов и даже заставить их бежать.

Как избавиться от мышей за один раз вы поймете, когда отпугнете грызунов неприятными для них запахами / ua.depositphotos.com, Pixabay

Как только наступает весна, все дачники стремглав отправляются на свои участки. Во время осмотра участка становится понятно, что вся почва на газоне, под кустами на огороде и в саду изрыта мышами. Следы от мышей можно найти везде – в дачном домике, гараже, ульях и подвале. На пару с крысами они могут погрызть и молодые саженцы, что не на шутку злит огородников. Поэтому они ищут способы, как избавиться от мышей на даче.

Как избавиться от полевых мышей на огороде

В Интернете мы можем встретить советы, как избавиться от мышей за 3 минуты или как избавиться от мышей с помощью соды. Вполне вероятно, это рабочий метод. Однако он вряд ли подойдет для огородов и открытых дачных участков. Поэтому следует обратить внимание на другие способы.

Яд для мышей

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Считается жестоким, но эффективным способом борьбы с грызунами. Им пользуются жестокие дачники, которые всеми способами хотят спасти свой урожай.

Специалисты считают, что самым простым и не требующим серьезных затрат станет вариант с зерном. Мыши едят зерно и растаскивают его по норам. Отравленное зерно оставляют возле самих мышиных нор, ходов и источников воды. Минус такой приманки – она быстро покрывается плесенью и раскисает. Гранулированная приманка считается лучше, а применяется таким же образом, как и зерновая.

Бывает и твердая приманка, которая представляет собой влагостойкие восковые брикеты с содержанием пищевых добавок. Их оставляют на грядках. Мыши чуют аромат, точат зубы о такие брикеты, едят их и травятся.

Химические яды для грызунов

Яды называются родентицидами. Используют их, в основном, под конец сезона, когда дачник вряд ли поедет на участок. Такие яды могут навредить домашним животным и людям. Поэтому в разгар работ в саду и огороде с родентицидами лучше не работать.

Мыши не рады ухоженному дачному участку

Мышам нравится, когда на участке неубрано. В таких местах они роют ходы и обустраивают гнезда. Поэтому лучше убирать свой участок – грызуны вряд ли будут жить в ухоженном саду без опавших яблок и ягод. Есть там нечего, поэтому мыши просто уйдут.

Советуют перекапывать тропинку и борозды между грядками. Так вы повредите мышиные ходы и сможете отпугнуть грызунов. Это, пожалуй, самое лучшее средство от мышей.

Заставьте мышей бежать

Существуют технические средства для борьбы с мышами. Ультразвуковые отпугиватели заставляют их бежать. Такие средства работают на солнечных батареях и втыкаются в землю. Главное, не забывать менять частоту волн, чтобы мыши не привыкали к одному и тому же режиму.

Борьба с мышами своими руками

Можно сделать ловушки и отравы своими руками. К примеру, мука и известь насыпаются 1:1 в невысокую емкость, а рядом ставится уже емкость с водой. Мышь наедается смеси, пьет воду и погибает.

Так же работает и измельченная винная пробка, которую смачивают нерафинированным подсолнечным маслом. Приманку кладут в места, куда тянутся мыши. Грызуны наедаются, пробка набухает в их организме и они гибнут.

Как избавиться от мышей на даче народными средствами

Мыши боятся резких запахов

Придерживаетесь гуманного способа борьбы с мышами – попробуйте их распугать. Например, грызунам очень не нравится запах багульника, чеснока, бузины, полыни, пижмы, аптечной ромашки или кориандра. Когда мыши чувствуют этот запах, они стараются убежать как можно быстрее. Посадите какое-то из вышеперечисленных растений и мыши к вам даже не сунутся. В общем, на практике вы поймете, какой запах не нравится мышам.

Хорошо пугает мышей бузина, поскольку ее корни выделяют синильную кислоту, которая считается токсичной для мышей. Можно посадить бузину возле сарая или компостной ямы. Но здесь нужно действовать осторожно, потому что на бузину аллергия может быть и у людей.

Мышам не нравится запах нашатыря и мяты

Боятся мыши нашатыря и мяты. Можно пропитать маслом тряпки, добавить нашатырь с мятой и разложить их в местах, где чаще всего бывают грызуны. Например, рядом с их гнездами, компостными кучами, под досками садового дома. Тогда мыши возьмут и уйдут. Эти места должны быть ни в коем случае не доступны для детей и домашних животных. Нельзя допустить, чтобы дети или животные контактировали с этими веществами.

Черный перец и лавровый лист пугает мышей

Очень сильный и едкий запах у черного перца. Мыши просто его ненавидят. Можно рассыпать черный перец в местах их обитания и грызуны будут бежать.

Как испугать мышей кошкой

Нужно, чтобы мыши почуяли кошачий запах. Для этого берем и рассыпаем по периметру сада и вокруг каждого сооружения наполнитель кошачьего туалета. Он должен быть уже использованный. Вы такой запах перетерпите, а вот мыши быстро убегут.

Мыши против колючек

Грызуны стараются не быть там, где череда, репейник и чернокорень, поскольку семена таких растений цепляются к шкурам мышей. Из-за этого у грызунов множество неудобств. Поэтому они не селятся там, где им неудобно.