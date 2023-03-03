Как избавиться от муравьев в огороде на грядках: насекомые оставят почву в покое

В Украине настала весна, а значит скоро начнутся огородные работы. Начиная с первого потепления в огороде и саду могут поселиться муравьи.

Как избавиться от муравьев в огороде на грядках / коллаж фото pexels.com

В период весеннего потепления вся природа оживает и следственно - возвращаются насекомые. Некоторые из них особенно опасны и с ними необходимо бороться. Например, муравьи.

Чем опасны муравьи в огороде - вред насекомых

Этот вид насекомых способен грызть корни, стебли и листья, также они уничтожают сеянцы.

Помимо прочего муравьи распространяют семена сорняков на большие площади и разводят тлю. В случае, если вовремя не принять меры по ликвидации насекомых, растения могут быть уничтожены за очень короткий срок.

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Чем обработать землю чтобы не было муравьев - универсальный способ

Если на участке, где вы живете, завелись муравьи - необходимо приступить к их ликвидации. Постарайтесь найти места скопления и посыпьте их солью. Также можно приготовить специальную смесь - на 10 литров воды необходимо 400г хозяйственного мыла и 2 столовые ложки карболовой кислоты. Полученным составом стоит полить места скопления муравьев.

Как избавиться от муравьев в огороде на грядках - спасение растений

Весеннее время отличается активным посевом растений, но муравьи могут навредить им с самого начала. Потому важно защитить почву от муравьев. Такой вид насекомых не любит запах угля и золы. Преимущества этого факта в том, что зола и прогоревшие угли - это также один из самых используемых видов удобрений.

Следственно, обработав грядки данным видом удобрения - получится избавиться и от муравьев.

Как избавиться от муравьев на огороде народными средствами - еще один беспроигрышный вариант

Один из самых быстрый способов избавиться от муравьев - это нашатырный спирт. Он также может прогнать муравьев из дома.

Для того, чтобы обработать нашатырным спиртом участок огорода, необходимо приготовить смесь из воды и спирта, а именно - на 8-10 литров воды развести 10 г нашатырного спирта и полить ими почву.

Тля не сможет выдержать такого полива, как и муравьи - они самостоятельно покинут участок.

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