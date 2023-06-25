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Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

Елизавета Бельмас
25 июня 2023, 15:56 обновлено 25 июня, 16:24
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Главред расскажет, как избавиться от муравьев простым способом, не потратив много усилий и средств.
Как избавиться от муравьев
Как избавиться от муравьев / коллаж: Главред, фото: pexels

Теплое время года, а особенно лето - это период активности насекомых. Многие хозяйки знают, какими надоедливыми могут быть муравьи и как порой трудно от них избавиться. Мы расскажем простой способ избавиться от муравьев.

Как избавиться от муравьев - мел и сода

Вы можете препятствовать появлению муравьев, просто нарисовав линию мелом перед дверью или окном. Ученые не могут понять, почему именно мел действует против этих крошечных насекомых. Одна из теорий заключается в том, что им не нравится его запах. Если провести линию мелом, муравей ее не пересечет. Также можно использовать соду. Существует множество химических продуктов, которые обещают отпугивать муравьев, но вы также можете приготовить простую смесь самостоятельно — это сэкономит вам деньги. Смешайте равные части пищевой соды и сахарной пудры, после чего тщательно перемешайте. Муравьи любят сладкое и будут привлечены смесью. Важно, чтобы вы не использовали обычный сахар, потому что тогда они смогут заметить разницу между сахарной пудрой и пищевой содой. Посыпьте смесью все места, где вы заметили насекомых.

Как избавиться от муравьев простым способом - ароматы

Существует множество различных запахов, которые муравьи не переносят:

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Лимонный сок - муравьи ненавидят кислые запахи, поэтому свежий лимонный сок будет держать их на расстоянии. Смочите несколько ватных дисков в лимонном соке, а затем приложите их к местам, где часто появляются насекомые. Вы также можете просто налить немного лимонного сока в эти места.

Чеснок: как и многие другие насекомые, муравьи не любят запах чеснока. Очистите несколько зубчиков чеснока и поместите их в места, где насекомые устраивают свои гнезда или где они часто появляются.

Огурец: муравьям не нравится вкус огурца.

Кофейная гуща: Запах кофейной гущи — еще один из тех запахов, которые не нравятся этим крошечным существам. Вы только что выпили чашку кофе? Не выбрасывайте кофейную гущу, а рассыпьте ее на пути муравьев.

Корица и мускатный орех: муравьи ненавидят эти специи, и держатся от них подальше.

Как быстро избавиться от муравьев в домашних условиях - присыпка

Этот трюк также отлично работает против тли. Посыпьте этим порошком гнезда муравьев. Детская присыпка содержит мел, который, как мы уже знаем, ненавидят эти насекомые.

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