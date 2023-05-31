Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

Главред расскажет, как избавиться от мух с помощью простых средств.

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Как избавиться от мух в доме / коллаж: Главред, фото: instagram nikolaevichveronika/ pexels

Лето - период насекомых. Однако в доме могут мешать не только комары и муравьи, а и мухи. Помимо того, что мухи достаточно сильно мешают, они также способны разносить микробы, что ещё больше говорит о том, что от них необходимо избавляться. Мы расскажем, как избавиться от мух.

Какое самое эффективное средство от мух - неожиданно, но факт

Для тех, кто является настоящим приверженцем народных средств, этот способ покажется самым оптимальным. Мало кто знает, но от мух могут избавить растения. Также, как и в случае с комарами - эти насекомые боятся некоторых запахов.

Самым неприятным для мух является герань. К ней они никогда не приближаются. Также от мух может помочь эвкалипт и бонсай, а томаты для мух и вовсе ядовитые растения.

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Как избавиться от мух народными средствами - эффективный способ

В борьбе с мухами можно использовать не только комнатные растения, а и травы. Достаточно эффективно справляются мешочки с засушенными травами лаванды, пижмы и полыни. Однако стоит помнить, что травы требуют замены каждые два месяца, в таком случае они будут по-настоящему эффективны.

Как избавиться от мух в доме - средство, которое принесет удовольствие

Как мы уже сказали выше, мухи не переносят некоторых запахов. Именно по этой причине с ними может помочь справиться эфирное масло.

В борьбе с мухами хорошо справляется масло мяты, эвкалипта, лаванды. Их также можно смешивать с цитрусовыми или гвоздикой. Эфирные масла можно использовать с помощью арома-лампы.

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