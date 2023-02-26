Как избавиться от мигрени быстро: неотложная помощь в домашних условиях

Сильная головная боль с названием "Мигрень" знакома многим, однако как облегчить её в домашних условиях - знают немногие.

Как избавиться от мигрени быстро / коллаж фото pixabay.com

Улучшить состояние человека, страдающего от мигрени возможно и в домашних условиях. Для этого необходимо знать, какие подручные средства могут помочь.

Как избавиться от мигрени быстро - три простых способа

Мигрень - достаточно непростой недуг, однако можно попробовать с ним побороться. Для начала попробуйте подышать ароматом лаванды. Эксперты утверждают, что запах этого аромата может на 55% уменьшить боль, потому что расслабляет спазм сосудов в головном мозге.

Также можно попробовать съесть имбирь, но в этом случае очень важно сделать это, как только боль начинает нарастать. Исследования утверждают, что имбирь способен уменьшить болевые ощущения на 90 процентов примерно за 2 часа.

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Какие народные средства помогают при мигрени - быстрая помощь в домашних условиях

Для того, чтобы уменьшить головную боль в домашних условиях, необходимо следовать следующему порядку действий. Как только вы начинаете чувствовать, что к вам приближается мигрень - не ждите, а примите обезболивающее. Затем стоит немного поесть, чтобы в крови поднялся уровень сахара и выпить воды, чтобы не было недостатка жидкости в организме. Любой напиток, в составе которого есть кофеин вам также подойдет. Во-первых - он снимает симптомы начинающейся мигрени, во-вторых - может усилить действие обезболивающего. Сразу, когда проделаете то, что описано выше - необходимо направиться в темное место и немного отдохнуть. Всё дело в том, что мигрень достаточно часто вызвана слишком большой чувствительностью к свету. Ко лбу во время отдыха можно приложить прохладный компресс, ведь холод смягчает болезненные ощущения. А вот тепло, приложенное к шее - может расслабить мышцы, которые вполне вероятно усиливает мигрень. Также достаточно результативно сделать массаж шеи, чтобы расслабить мышцы ещё больше. И, наконец, необходимо расслабиться. Это поможет для того, чтобы привести в нормальное состояние мозг.

Что нельзя делать при мигрени - избегаем неприятных последствий

Головные боли можно очень легко усугубить, если совершать действия, которые усиливают их.

Во время мигрени категорически запрещено:

забывать поесть

пить обезболивающее более 3 дней

нарушать баланс сна

пить слишком много кофе или красное вино

есть сыр, шоколад, цитрусовые, вяленое мясо

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