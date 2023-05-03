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Как избавиться от луковой мухи: способы, которые помогут всем дачникам

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 05:00
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Как определить, есть ли луковая муха на грядке – вы сразу и не догадаетесь, насекомое похоже на обычную муху, и это начинает путать любого огородника.
Лук, огород
Чего боится луковая муха, так это нафталина, запах которого она просто не переносит / Коллаж ua.depositphotos.com

Луковая муха на вашей даче может стать настоящей проблемой. Она поражает растения лука, а иногда даже и чеснок с луковичными цветами. Признаки поражения можно увидеть сразу – если лук стал медленно расти, листья пожелтели и начали вянуть, а запах уже совсем не луковый, значит, лук поражен именно луковой мухой. Мы расскажем, чем обработать лук от луковой мухи, чтобы уберечь ваше растение на огороде.

Луковая муха: как бороться

На рынках и в Интернете можно найти множество инсектицидов для борьбы с паразитами. Самые распространенные – фитоспорин от луковой мухи и фитоверм.

Фитоверм представляет собой инсектицид, который оказывает разрушительное воздействие на пищеварительную систему паразита. Препарат вызывает паралич – насекомое погибает от недостатка пищи. Главный недостаток – фитоверм не действует на яйца. Для получения нужного эффекта обработку нужно проводить в постоянном порядке.

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Впрочем, первый результат вы можете увидеть уже спустя 6 часов после опрыскивания. На следующие сутки будет массовая гибель паразитов.

Другой препарат – фитоспорин, его можно купить в специальных магазинах. Достаточно действенный препарат. Перед тем, как его применить, следует растворить 35 г препарата в 10 литрах воды и замочить полученную смесь на 30 минут. Промывания после обработки делать не нужно.

Не забывайте, что каждый препарат может нести опасность для вашего здоровья в случае его неправильного применения. Обработку нужно проводить по всем правилам. Обязательно следует ознакомиться с инструкцией.

Существуют и другие препараты от луковой мухи.

Если речь идет о целой плантации лука, используются неоникотиноиды, среди которых – Тиаметоксам и Имидаклоприд и фосфорорганические соединения Диазинон и Диметоат. Также в борьбе с луковой мухой помогают и пиретроиды, такие как Стомксин, Бактикол, Стомазин, Циперметрин и Рипкорд.

Перед применением их растворяют в воде и используют методом опрыскивания.

При обработке важно помнить, что всякий химикат может быть опасен для здоровья человека при неправильном применении. Поэтому обработку рекомендуется проводить по всем правилам. Строго следуйте инструкции, которая указана на упаковке. Но лучше всего обратитесь за консультацией и помощью к специалистам.

Как избавиться от луковой мухи в домашних условиях

Справиться с луковой мухой, если у вас несколько грядок на огороде, помогут и народные средства.

Табачная пыль

Популярную у огородников табачную пыль несложно найти в продаже. Если вам интересно, чем обработать землю от луковой мухи, помните, что ее следует просто рассыпать поверх почвы на участке с луком. Понадобится примерно одна столовая ложка пыли без горочки. Если муха уже появилась и летает над луком, табачную пыль мешают с речным песком или нафталином. Лучше всего сработает способ с нафталином, запаха которого боится луковая муха.

Смесь древесной золы и молотого жгучего перца

Осыпание почвы такой смесью или миксом молотого жгучего перца и табачной пыли также должно помочь избавиться от луковой мухи.

Участки, которые уже заражены и где могут быть отложены яйца мухи, можно побрызгать настоем табака. Нужно взять ведро воды, растворить в нем 250 грамм табака, настоять раствор несколько дней, процедить, залить в пульверизатор и проводить обработку растений. Расходовать нужно по литру раствора на каждый метр.

Нашатырный спирт

Если муха активно летает над луком и есть признаки того, что она в скором времени отложит личинки, то на ранней стадии для борьбы можно использовать нашатырный спирт. Следует взять ведро воды и растворить в нем три ложки такого спирта. Ближе к вечеру лук обрабатывается таким составом.

Луковые мушки быстро плодятся и развиваются, поэтому 1 раз в 30 дней проводится подобная обработка. Всего 2-3 раза за сезон.

Древесная зола

Древесная зола хорошо защищает от луковой мухи. Ее можно купить в садовых, цветочных магазинах или сделать самим. Чтобы сделать древесную золу, следует собрать древесину на вашем участке и сжечь ее дотла. Можно покрыть пеплом всю почву или же сделать раствор с водой. Для смеси нужно 500 грамм древесной золы развести в воде, настоять 24 часа, процедить, залить в пульверизатор и обработать лук и почву вокруг. Понадобится 1,5 литра на квадратный метр вашей грядки.

Солевой раствор для борьбы с луковой мухой

Действенный, но вредный для почвы способ, который может привести к засолению гранта. К таким методам лучше прибегать 1 раз за сезон и то в случае, если лук сажается на один и тот же участок раз в четыре года. Подобную обработку обычно проводят после того, как появились всходы.

В ведре с водой разводят не больше 200 грамм соли и обрабатывают таким раствором почву так, чтобы не попадать на листки лука. Обработку советуют проводить вечером, а утром просто увлажнять участок мягкой водой.

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