Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхака

Что нужно делать, чтобы не было конденсата на окнах - простой способ, как избавиться от "плачущих" окон.

Как избавиться от конденсата на окнах в квартире / Pixabay/Aritha

Нередко после замены старых окон на новые – металлопластиковые, встречается неприятная проблема запотевания стекла.

Конденсат появляется на новых окнах и кроме эстетической проблемы грозит неожиданными неприятностями. Конденсат на окнах внутри квартиры становится головной болью для хозяев.

Как избавиться от конденсата на окнах

Есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет решить проблему:

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регулярно следует осуществлять проветривание помещения (не менее 15-20 минут);

влажные вещи необходимо высушивать не в помещении, а на балконе;

следует пользоваться вытяжкой при приготовлении пищи на плите;

протирайте окна сухой тряпкой.

Как сделать чтобы не было конденсата на окнах

Для того, чтобы не допускать возникновения проблемы, следуйте простым рекомендациям:

вентиляционную систему содержите в исправности и проверяйте ее работу;

уделите внимание поиску конденсата или плесени на откосах и подоконнике (для этого воспользуйтесь тепловизором или проверьте на ощупь);

определите места с плесенью на фасаде дома в области некачественного профиля (и устраните проблему в этих местах).

Что делать, если потеют пластиковые окна

Обратите внимание на несколько факторов, влияющих на появление конденсата на окнах:

по возможности из помещения уберите источники влаги (аквариум, лишние комнатные растения);

следует уделить особое внимание поддержанию в комнате комфортной, постоянной температуры.

Средство от конденсата на окнах

Логично предположить, что избавиться от конденсата на окнах поможет осушение воздуха в помещении. Для этого помогут простые бытовые приспособления. Сделать воздух сухим способен обычный кондиционер. Для этого включите его и через некоторое время увидите результат – вскоре это сможет помочь в осушении воздуха.

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