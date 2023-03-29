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Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

29 марта 2023, 04:30
Чем посыпать картофель чтобы не было колорадского жука - убойный лайфхак.
Как избавиться от колорадского жука навсегда: 'секретная' добавка творит чудеса
Как избавиться от личинок колорадского жука / Pixabay/skorchanov

Колорадский жук является настоящей напастью для огородников, выращивающих картофель на своих делянках. Вредитель может запросто испортить урожай, если не принять мер по борьбе с ним.

Нередко жучки стают неистовой "эпидемией", которая охватывает практически все посадки. Поэтому не спроста возникает резонный вопрос: какое проверенное средство от колорадского жука может помочь.

Как навсегда избавиться от колорадского жука

Опытные огородники давно для себя узнали проверенное средство, которое идеально помогает для борьбы с колорадским жуком. Это не какая-то дорогущая химия или новомодная добавка, а обычная древесная зола. Но следует помнить, что для борьбы с вредителем ею можно обсыпать даже влажный картофель. Для достижения идеального результата необходимо вносить золу в утреннее время, или сразу после осадков.

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Порядок действий:

  • используйте золу из расчета 10 килограммов на одну сотку;
  • процедуру можно повторить через 1–2 суток;
  • после этого практически гарантировано погибают и личинки, и взрослые жуки.

Что боится колорадский жук

Издавна известны сразу несколько растений, которые колорадские жуки просто на дух не переносят. Если их высадить рядом с картофельными грядками, что этом может стать серьезным подспорьем в борьбе с надоедливым вредителем. Растения следует высевать в картофельных междурядьях.

Что не любит колорадский жук:

  • табак;
  • бобы;
  • яровой чеснок;
  • лук;
  • фасоль;
  • календула.

Как избавиться от колорадского жука в домашних условиях

Огородники и садоводы давно усвоили один полезный урок. Они знают способ, как практически гарантировано избавиться от колорадского жука. Для этого используйте луковую шелуху и бобовые.

Порядок действий:

  • в лунку с картофелем при посадке кладут немного золы или фасолину (другое бобовое);
  • хорошо помогает от колорадских жуков также луковая шелуха в картофельной лунке при высаживании;
  • добавка пойдет на пользу картофелю и отпугнет колорадского жука.

Чем посыпать картофельные кусты чтобы не было колорадского жука

Еще один простой и действенный способ отпугнуть колорадского жука от картофельных посадок – использовать древесные опилки.

Что надо знать:

  • землю между кустами картофеля посыпьте свежими опилками;
  • используйте опилки соснового или березового дерева;
  • частота внесения опилок - один раз в две недели;
  • после этого процедуру можно повторить не более одного раза в месяц.

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