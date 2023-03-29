Как избавиться от колорадского жука навсегда: 'секретная' добавка творит чудеса

Колорадский жук является настоящей напастью для огородников, выращивающих картофель на своих делянках. Вредитель может запросто испортить урожай, если не принять мер по борьбе с ним.
Нередко жучки стают неистовой "эпидемией", которая охватывает практически все посадки. Поэтому не спроста возникает резонный вопрос: какое проверенное средство от колорадского жука может помочь.
Как навсегда избавиться от колорадского жука
Опытные огородники давно для себя узнали проверенное средство, которое идеально помогает для борьбы с колорадским жуком. Это не какая-то дорогущая химия или новомодная добавка, а обычная древесная зола. Но следует помнить, что для борьбы с вредителем ею можно обсыпать даже влажный картофель. Для достижения идеального результата необходимо вносить золу в утреннее время, или сразу после осадков.
Порядок действий:
- используйте золу из расчета 10 килограммов на одну сотку;
- процедуру можно повторить через 1–2 суток;
- после этого практически гарантировано погибают и личинки, и взрослые жуки.
Что боится колорадский жук
Издавна известны сразу несколько растений, которые колорадские жуки просто на дух не переносят. Если их высадить рядом с картофельными грядками, что этом может стать серьезным подспорьем в борьбе с надоедливым вредителем. Растения следует высевать в картофельных междурядьях.
Что не любит колорадский жук:
- табак;
- бобы;
- яровой чеснок;
- лук;
- фасоль;
- календула.
Как избавиться от колорадского жука в домашних условиях
Огородники и садоводы давно усвоили один полезный урок. Они знают способ, как практически гарантировано избавиться от колорадского жука. Для этого используйте луковую шелуху и бобовые.
Порядок действий:
- в лунку с картофелем при посадке кладут немного золы или фасолину (другое бобовое);
- хорошо помогает от колорадских жуков также луковая шелуха в картофельной лунке при высаживании;
- добавка пойдет на пользу картофелю и отпугнет колорадского жука.
Чем посыпать картофельные кусты чтобы не было колорадского жука
Еще один простой и действенный способ отпугнуть колорадского жука от картофельных посадок – использовать древесные опилки.
Что надо знать:
- землю между кустами картофеля посыпьте свежими опилками;
- используйте опилки соснового или березового дерева;
- частота внесения опилок - один раз в две недели;
- после этого процедуру можно повторить не более одного раза в месяц.
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