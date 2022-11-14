Как избавиться от головной боли без обезболивающих: эффективные способы

Как легко избавиться от головной боли / pixabay

Нарушение сна, истощение, стресс, а также изменение погодных условий может стать причиной появления головной боли. Иногда боль в голове возникает так часто, что принимать таблетки становится просто рискованно для нашего организма. Главред собрал для вас самые эффективные способы, которые помогут избавиться от головной боли без обезболивающих.

Восстановите водный баланс

Одной из причин возникновения головной боли является обезвоживание организма. А потому необходимо потреблять достаточное количество питьевой воды. Если чувствуете, что голова просто "раскалывается", просто выпейте стакан негазированной воды. Чтобы предотвратить дальнейшее обезвоживание организма вне дома, везде берите с собой бутылку с водой.

Контрастный душ

Контрастный душ очень полезен для организма, ведь он помогает повысить уровень энергии, снять стресс, а также избавляет от головной боли. Поэтому, если у вас есть возможность, попробуйте принять контрастный душ. Для этого нужно сначала в течение 5 минут постоять под теплой водой, чтобы тело разогрелось. После этого каждые 15-20 секунд меняйте воду с теплой на холодную (но не ледяную). Завершайте процедуру холодной водой.

Имбирный чай

Корень имбиря имеет много полезных свойств, а потому с легкостью поможет снять головную боль. Дело в том, что вещества, которые есть в составе имбиря, расслабляют кровеносные сосуды головы и шеи, а также улучшают кровообращение. Чтобы приготовить чудо-напиток из имбиря, нужно вскипятить стакан воды и добавить к нему 1 чайную ложку нарезанного имбиря. Затем прокипятите полученную смесь и отфильтруйте ее. После этого можете пить ваши лекарства, добавив немного меда или сахара.

Точечный массаж

Чтобы быстро избавиться от головной боли, сделайте точечный массаж верхней части головы. Таким образом клетки начнут наполняться кислородом, что и уменьшит боль. Точечный массаж рекомендуют делать тогда, когда головная боль возникла из-за напряжения. Делать массаж нужно круговыми движениями в течение минуты. После этого мышцы расслабятся и боль исчезнет.

Ароматерапия

Эфирное масло лаванды, ромашки, эвкалипта или мяты настоящий спаситель в борьбе с головной болью. Чтобы избавиться от боли, нужно втирать в течение 10 минут одно из выбранных масел сначала в затылок, затем в виски, а напоследок в область темени. С помощью такого массажа снимается напряжение, успокаиваются нервы, организм расслабляется. Такая ароматерапия также хорошо помогает при бессоннице.

Холодный компресс

Одним из самых простых способов избавиться от головной боли является холодный компресс. Он помогает сузить кровеносные сосуды, улучшая кровообращение и уменьшая боль. Для этого нужно смочить полотенце в холодной воде и приложить к вискам и лбу. Также можно использовать лед, предварительно завернув его в полотенце. Помните! Нельзя использовать лед, предварительно не завернув его, поскольку это может вызвать спазм сосудов.

Профилактика головной боли

Чтобы головная боль вас вообще не беспокоила, важно придерживаться здорового образа жизни. Чаще гуляйте на свежем воздухе, делайте регулярные физические упражнения умеренной интенсивности, а также не забывайте правильно и вовремя питаться. Кроме того, важно соблюдать правильный режим сна. Взрослый человек должен спать каждую ночь не менее 7 часов.

Внимание! Этот материал имеет исключительно рекомендательный характер. Частые головные боли могут свидетельствовать о наличии серьезного заболевания. Пожалуйста, не пренебрегайте своим здоровьем и обязательно обратитесь к врачу. Только грамотное обследование у специалиста позволит выяснить причины вашей боли и поможет вовремя вылечить недуг.

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