Как избавиться от боли, если нет обезболивающего: названы способы

Есть способы физического воздействия на больной участок, чтобы снять болевой синдром/ pixapay

Если у вас болит зуб, спина или любой другой тип боли, вашим первым порывом может быть желание принять обезболивающее. Однако во время войны, которую россия начала против Украины, это может быть сложно.

Многие травы и специи издавна используются для облегчения воспаления и боли, а если нет доступа и к ним, то есть способы физического воздействия на больной участок, чтобы снять болевой синдром.

Более естественное облегчение боли и воспаления может принести много пользы, но имейте в виду, что эти естественные средства могут иногда мешать другим лекарствам, которые вы принимаете.

Итак, если у вас сильно болит что-то, но нет лекарств и возможности их купить, но при этом вы находитесь дома, просмотрите свои специи.

Например, может быть там найдется куркума или гвоздика.

Куркума — это специя, которая придает карри характерный желтый оттенок и неповторимый вкус.

Она содержит соединение куркумин, антиоксидант, который помогает защитить организм от молекул свободных радикалов, которые могут повредить клетки. Он также хорошо изучен на предмет уменьшать отек и воспаление.

Хотя куркума чаще всего используется в качестве специи, она также доступна в виде добавок и часто сочетается с пиперином, соединением, содержащимся в черном перце, для увеличения его усвоения.

Куркума может быть полезна для лечения многих заболеваний, в том числе:

расстройство желудка

язвы

псориаз

воспаление

Возможные побочные эффекты

Хотя куркума обычно считается безопасной, сообщалось о нескольких побочных эффектах.

Некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов включают:

тошнота

диарея

головные боли

сыпь

желтый стул

Обязательно поговорите с врачом, прежде чем использовать добавки с куркумой. Прекратите использовать их, если вы испытываете какие-либо негативные побочные эффекты.

Гвоздика

Целые гвоздики часто используются для приправы к мясным и рисовым блюдам. Молотую гвоздику используют в пирогах и многих других продуктах.

Гвоздика также широко используется в качестве естественного болеутоляющего средства из-за содержания в ней эвгенола, натурального обезболивающего средства, которое также используется в некоторых безрецептурных обезболивающих средствах.

Гвоздику можно найти в виде капсул или порошка. Гвоздичное масло также доступно и может применяться местно для уменьшения боли.

Гвоздика часто используется для лечения широкого спектра заболеваний, таких как:

тошнота

простуда

головные боли

артритическое воспаление

зубная боль

расстройство желудка

диарея

Некоторые исследования из надежных источников также предполагают, что гвоздику можно использовать для лечения грибковых инфекций, но необходимы более качественные исследования на людях.

Гвоздику можно использовать для лечения грибковых инфекций,/ Pixabay

Возможные побочные эффекты

При использовании в качестве добавки гвоздика может быть связана с побочными эффектами, такими как:

проблемы с печенью

аллергические реакции

раздражение кожи

усиление кровотечения

Хотя гвоздичное масло можно наносить местно для лечения таких проблем, как зубная боль, неразбавленное гвоздичное масло может на самом деле повредить деснам, поэтому обязательно поговорите со стоматологом, прежде чем попробовать его дома.

Люди с нарушением свертываемости крови или те, кто принимает разжижающие кровь лекарства, также должны быть осторожны при употреблении продуктов из гвоздики, так как гвоздика и гвоздичное масло могут увеличить риск кровотечения.

По этой причине важно проконсультироваться с врачом перед использованием травяных добавок, содержащих гвоздику.

Кроме специй, которых может не быть в условиях войны, можно использовать некоторые физические действия, которые могут облегчить боль.

Тепло и лед

Одним из наиболее распространенных домашних средств от боли является прикладывание тепла и льда непосредственно к болезненным местам. Хотя это лечение может показаться очевидным, не все точно знают, когда использовать лед, а когда тепло.

Применение пакета со льдом для уменьшения отека и воспаления вскоре после того, как вы испытываете напряжение мышц, сухожилий или связок, может принести облегчение.

Интересно, что как только воспаление уменьшилось, тепло может помочь уменьшить скованность, возникающую при растяжениях и растяжениях.

Кратковременное прикладывание к голове грелки или холодного компресса также может помочь уменьшить головную боль, а пакет со льдом может облегчить боль в пояснице.

Если вашей болезненной проблемой является артрит, влажное тепло, приложенное к пораженному суставу, поможет больше, чем лед. Для такой терапии можно использовать пластиковые бутылки с горячей или холодной водой.

Что используется для лечения?

Применение пакета со льдом может помочь в лечении таких проблем, как:

припухлость

кровотечение

воспаление

головные боли

боль в пояснице

напряженные мышцы, сухожилия или связки

Между тем, применение тепла может облегчить такие состояния, как:

тугоподвижность суставов

мышечные спазмы

артрит

головные боли

Возможные побочные эффекты

Слишком долгое прикладывание тепла или льда к травме может увеличить риск ожогов и других побочных эффектов.

Некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов терапии теплом или холодом включают:

ледяные ожоги или обморожения

онемение

зуд

боль

волдыри

Будьте осторожны при управлении болью

Описанные выше естественные обезболивающие могут быть эффективны только при определенных причинах боли и могут не работать для всех.

Тем не менее, эти естественные варианты могут, по крайней мере, дать вам несколько вариантов, которые можно попробовать, либо отдельно, либо в сочетании с рецептурными или безрецептурными препаратами.