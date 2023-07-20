Как исправить засахаренное варенье: два способа помогут спасти лакомство

Главред расскажет, почему в варенье кристаллизуется сахар и что делать, чтобы вернуть его к жизни.

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Как исправить засахаренное варенье / коллаж: Главред, фото: скриншот

Лето - это не только пора свежих ягод, фруктов и овощей. Это еще и сезон приготовления варенья и консервации.

Однако как и в приготовлении любого другого кулинарного блюда - в приготовлении варенья есть свои нюансы. Одной из самых распространенных проблем является процесс, когда в варенье кристаллизуется сахар. Однако с этим можно справиться.

Почему в варенье кристаллизуется сахар

Причина у кристаллизации сахара довольно простая. Это практически всегда нарушение правильных пропорций ягод и сахара. а также - процессов приготовления. Отвечая на вопрос, что делать, чтобы не засахарилось варенье - достаточно сказать, что необходимо с особенной внимательностью четко следовать правильным пропорциям.

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Можно ли есть засахаренное варенье

Как мы уже сказали выше, в варенье, которое варилось с увеличенным количеством сахара - образовываются сахарные кристаллы. В последствии оно становится очень густым. Однако несмотря на это, такое варенье можно есть. Помимо прочего, его можно использовать и для выпечки, и для компотов и для киселя.

Как исправить засахаренное варенье - два способа

Варенье, которое загустело от излишка сахара, можно спасти с помощью двух способов. Необходимо проварить варенье еще раз, однако с добавлением воды в количестве 1/2 - 1/4 на литр варенья, после чего снова разлить по банкам и закатать.

Также банки с загустевшим вареньем можно поставить в кастрюлю с водой и греть до тех пор, пока сахар не растворится.

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