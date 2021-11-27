Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

Как использовать старые вещи / homester.com.ua

Применение старых вещей, которое помогает уменьшить количество выбрасываемого мусора, экономит затраты на приобретение новых вещей и дает возможность использовать старую любимую вещь в новом качестве.

В бесполезные, на первый взгляд, вещи можно "вдохнуть жизнь" - Главред предлагает почти десяток интересных способов.

Стеклянные банки

А вдруг еще пригодится? - именно таким вопросом мы задаемся, когда хотим выбросить уже ненужные банки и бутылки. Но их можно превратить элегантные элементы декора.

Фото: homester.com.ua

Выдвижные ящики

Старые столы и комоды зачастую "доживают жизнь" возле мусорных баков или в кладовке, но даже такие ничем не примечательные комоды таят в себе "сокровища" — выдвижные ящики можно использовать не только для складирования вещей в комоде или письменном столе, но и в качестве оригинального настенного декора.

Фото: homester.com.ua

Простыни

Безусловно, очень старые износившиеся простыни и пододеяльники лучше утилизировать, но если вы случайно порвали край простыни, или вам просто надоел какой-то комплект белья — не выбрасывайте такие вещи, ведь существуют и более изысканные способы повторного использования такой ткани.

Реклама

Фото: homester.com.ua

Лестница

Обычная деревянная лестница может стать не только решением проблемы с полками, но настоящим произведением искусства.

Фото: homester.com.ua

Жестяная банка

Кто бы мог подумать, что банки из-под оливок и различных консервы можно так преобразить, да еще использовать в декоре?

Фото: homester.com.ua

Полки из старых стульев и книг

Фото:interesno.cc

Фото:interesno.cc

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.