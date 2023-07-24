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Как использовать опавшие яблоки: опытные дачники раскрыли хитрый фокус

Алексей Тесля
24 июля 2023, 02:10
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Можно ли бросать гнилые яблоки в компостную яму - как сделать удобрение из опавших яблок.
яблоки
Как правильно утилизировать гнилые яблоки / Instagram/vitaliy.minchenko

Практически на каждом дачном участке растут яблони. Их может быть, как одно дерево, так и целый сад. И зачастую значительная часть яблок оказывается непригодна к употреблению.

Как правильно утилизировать гнилые яблоки – такой вопрос рано или поздно встает перед дачниками. Есть сразу несколько способов, как правильно утилизировать гнилые яблоки.

Даже среди опавших яблок найдутся такие, которые еще пригодны к употреблению. Поэтому необходимо тщательно отобрать яблоки, пригодные к употреблению. При этом слишком гнилые яблоки можно просто закопать на подходящем участке земли, а падалицу также добавляют в компост. Не редко для сбора опавших яблок используют специальные приспособления, такие как плодосборщик для сбора фруктов и орехов на земле.

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Как можно использовать гнилые яблоки

Яблоки, которые упали на землю, нередко используют в кулинарии. Из них зачастую варят варенье, изготавливают вкусный мармелад, а также их высушивают и из них пекут пироги. Если опавшие яблоки имеют заметные следы гнили, их обычно отдают на корм домашнему скоту или птице.

Как сделать удобрение из опавших яблок

Для подкормки растений вносят компост из падалицы:

  • неглубокие ямки делают между рядами или вокруг растений;
  • в них добавляют измельченные опавшие яблоки;
  • затем их перемешивают с землей и прикрывают сверху слоем грунта.

Можно ли использовать гнилые яблоки

Сгнившие яблоки не стоит сразу выкидывать. Они прекрасно подойдут в качестве органического удобрения. Гнилые яблоки станут источником обогащения почвы полезными веществами. Кроме того, они улучшают ее состав и структуру. Гнилые яблоки являются источником подпитки почвы минералами и микроэлементами.

Что делать с гнилыми яблоками

Нередко сгнившие яблоки используют для закладки в теплые грядки.

Порядок действий:

  • нужно сделать ограждение для грядки не выше 40 см;
  • выложить на дно растительные остатки, ботву, траву, сено, солому;
  • затем выкладывают любые пораженные плоды.

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