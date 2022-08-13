Как использовать беᴫизну не по назначению: устранит засоры и спасет от плесени

Ванная, засор / скриншот

Белизна - универсальное средство, которое можно и нужно использовать не по назначению. Из-за своей дешевизны оно способно заменить более дорогие аналоги.

Главред узнавал, на что способно дешевое, но полезное средство.

Устраняет засоры

Многие предполагают, что трубы засоряются из кусочков пищи и волос, но все не так однозначно. Основной причиной загрязнений сантехники является жир.

Вот здесь и придет на помощь белизна. Хлор, содержащий в жидкости с легкостью разъест жировые отложения.

Необходимо вылить в сливное отверстие пол литра белизны и оставить на час. Затем промойте проточной водой.

Поможет избавиться от плесени

При помощи пульверизатора или обычной тряпки можно обработать зараженные плесенью места в доме. На местах нанесения могут образоваться неприятные, грязные потеки, но не пугайтесь. Через пол часа все подсохнет и следы исчезнуть. Чтобы наверняка избавиться от плесени, через сутки нужно провести еще одну обработку белизной.

Чистим унитаз

Белизна отлично справляется с водным камнем и ржавчиной. Если в ванной комнате почернели швы между плиткой, тоже поможет белизна. Зубную щетку нужно смочить в средстве и пройтись по швам. А через пол часа смыть губкой.

Моем кошачий лоток

Белизна, растворенная в воде, отлично отмывает кошачий туалет и от запаха, и от мочевого камня.

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