Как и с чем есть сало: неожиданный ответ, о котором мало кто догадывается

Как вкусно есть сало - нужно ли есть сало с хлебом.

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Как едят сало украинцы / Instagram/uspehnakuhne

Сало издавна было одним из основных блюд на столе. Это и не удивительно, при правильном хранении продукт сохраняется долго, а его полезные и питательные свойства известны всем.

Кроме того, сало – это неприхотливый продукт, ведь оно практически всегда готово к употреблению и его можно сразу подавать к столу.

Как едят сало украинцы

Во многих странах сало остается популярным продуктом. Однако в Украине оно стало настоящим культом. Существует безграничное множество рецептов и способов его приготовления. Многим нравится не только обычное соленое сало, но и вареное, копченое и жареное. Кроме того, сало также используют для шпигования мясо, в котором нет сала. Добавим, что существуют рецепты, которые рекомендуют использовать сало в кондитерских блюдах.

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Как и с чем есть сало

При употреблении сала важно соблюдать простое правило – лучше остаться чуть голодным, чем переесть и страдать расстройством. Известно, что лучше всего сало усваивается вместе с сырыми овощами. Его также можно заправлять небольшим количеством яблочного или виноградного уксуса, или нерафинированным растительным маслом. Небольшой кусочек сала дает 9 килокалорий энергии и он полезнее, чем булка или пирожок.

Почему украинцы любят сало

Издревле свиное сало считалось продуктом для простого народа и это неспроста. Люди давно замечали, что этот недорогой продукт идеально подходит для длительного хранения. С ним не было проблем на протяжении нескольких месяцев, при этом сало являлось источником полезных калории в зимние холода. Именно это и послужило причиной того, что и через сотни лет сало остается украинским национальным продуктом.

Как люди едят сало

Есть сразу несколько вариантов употребления сала в пищу:

в свежем виде;

в солёном виде;

в копчёном виде;

в варёном виде;

в тушёном виде;

в жареном виде.

Добавим, что нередко сало называют шпиком. Это слово производное от Speck, однако фактически является все тем же салом.

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