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Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

21 марта 2023, 04:43
Чем подкормить чеснок весной – главные правила для хорошего урожая.
чеснок
Как сажать чеснок весной 2023 / pixabay.com

Чеснок заслуженно считается одним из самых популярных овощных культур не только из-за пикантного вкуса, но и как материал для использования в медицине благодаря антисептическому действию.

Многие дачники и огородники занимаются высадкой чеснока на своих участках, получая богатый урожай не только для своих нужд, но и нередко – на продажу. Поэтому насущный вопрос – какое самое лучшее удобрение для чеснока, так или иначе наверняка возникает перед многими садоводами.

Высаживание чеснока: что важно помнить

Наиболее приемлемым временем для высадки ярового чеснока считается период между серединой апреля и началом мая. При этом температура окружающей среды уже должна достичь примерно +10ºС. Важно помнить о том, что перед посадкой чеснока необходимо обработать участок – нужно его вскопать и разрыхлить. Огородники должны выучить на зубок – вегетативный период чеснока весенней посадки не более 100 дней.

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Как правильно посадить весной чеснок

Существуют сразу несколько неписанных правил, которых стоит придерживаться во время весенней высадки чеснока:

  • между рядами следует оставлять расстояние около 20–25 сантиметров;
  • расстояние между углублениями в каждой грядке примерно должно составлять 6–8 сантиметров (в зависимости от размера посадочного материала);
  • допускается высадка чеснока в борозды, без создания отдельных ямок.

Что нужно положить в лунку при посадке чеснока

Опытные садоводы давно уяснили простую истину – наиболее подходящим ингредиентом для получения хорошего урожая чеснока является обычная древесная зола. Ее положительный эффект объясняется достаточно просто – она источник фосфорно-калийного удобрения и укрепляет корни чеснока.

Что содержится в древесной золе:

  • фосфор;
  • кальций;
  • калий;
  • бор;
  • серо;
  • железо;
  • магний.

Где нельзя сажать чеснок

Не совершайте распространенную ошибку неопытных огородников, которые не задумываются над тем, какое соседство наилучшим образом влияет на произрастание чеснока. Стоит уяснить, что чесноку противопоказана высадка в местах, где до этого выращивали:

  • морковь;
  • свеклу;
  • лук.

Чеснок лучше всего высаживать в местах, где до этого выращивали:

  • кабачки;
  • огурцы;
  • капусту;
  • зелень.

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