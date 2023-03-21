Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

Чем подкормить чеснок весной – главные правила для хорошего урожая.

Как сажать чеснок весной 2023 / pixabay.com

Чеснок заслуженно считается одним из самых популярных овощных культур не только из-за пикантного вкуса, но и как материал для использования в медицине благодаря антисептическому действию.

Многие дачники и огородники занимаются высадкой чеснока на своих участках, получая богатый урожай не только для своих нужд, но и нередко – на продажу. Поэтому насущный вопрос – какое самое лучшее удобрение для чеснока, так или иначе наверняка возникает перед многими садоводами.

Высаживание чеснока: что важно помнить

Наиболее приемлемым временем для высадки ярового чеснока считается период между серединой апреля и началом мая. При этом температура окружающей среды уже должна достичь примерно +10ºС. Важно помнить о том, что перед посадкой чеснока необходимо обработать участок – нужно его вскопать и разрыхлить. Огородники должны выучить на зубок – вегетативный период чеснока весенней посадки не более 100 дней.

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Как правильно посадить весной чеснок

Существуют сразу несколько неписанных правил, которых стоит придерживаться во время весенней высадки чеснока:

между рядами следует оставлять расстояние около 20–25 сантиметров;

расстояние между углублениями в каждой грядке примерно должно составлять 6–8 сантиметров (в зависимости от размера посадочного материала);

допускается высадка чеснока в борозды, без создания отдельных ямок.

Что нужно положить в лунку при посадке чеснока

Опытные садоводы давно уяснили простую истину – наиболее подходящим ингредиентом для получения хорошего урожая чеснока является обычная древесная зола. Ее положительный эффект объясняется достаточно просто – она источник фосфорно-калийного удобрения и укрепляет корни чеснока.

Что содержится в древесной золе:

фосфор;

кальций;

калий;

бор;

серо;

железо;

магний.

Где нельзя сажать чеснок

Не совершайте распространенную ошибку неопытных огородников, которые не задумываются над тем, какое соседство наилучшим образом влияет на произрастание чеснока. Стоит уяснить, что чесноку противопоказана высадка в местах, где до этого выращивали:

морковь;

свеклу;

лук.

Чеснок лучше всего высаживать в местах, где до этого выращивали:

кабачки;

огурцы;

капусту;

зелень.

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