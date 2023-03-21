Как и когда сажать чеснок весной: тайная добавка – и сусеки будут ломиться от урожая

Чеснок заслуженно считается одним из самых популярных овощных культур не только из-за пикантного вкуса, но и как материал для использования в медицине благодаря антисептическому действию.
Многие дачники и огородники занимаются высадкой чеснока на своих участках, получая богатый урожай не только для своих нужд, но и нередко – на продажу. Поэтому насущный вопрос – какое самое лучшее удобрение для чеснока, так или иначе наверняка возникает перед многими садоводами.
Высаживание чеснока: что важно помнить
Наиболее приемлемым временем для высадки ярового чеснока считается период между серединой апреля и началом мая. При этом температура окружающей среды уже должна достичь примерно +10ºС. Важно помнить о том, что перед посадкой чеснока необходимо обработать участок – нужно его вскопать и разрыхлить. Огородники должны выучить на зубок – вегетативный период чеснока весенней посадки не более 100 дней.
Как правильно посадить весной чеснок
Существуют сразу несколько неписанных правил, которых стоит придерживаться во время весенней высадки чеснока:
- между рядами следует оставлять расстояние около 20–25 сантиметров;
- расстояние между углублениями в каждой грядке примерно должно составлять 6–8 сантиметров (в зависимости от размера посадочного материала);
- допускается высадка чеснока в борозды, без создания отдельных ямок.
Что нужно положить в лунку при посадке чеснока
Опытные садоводы давно уяснили простую истину – наиболее подходящим ингредиентом для получения хорошего урожая чеснока является обычная древесная зола. Ее положительный эффект объясняется достаточно просто – она источник фосфорно-калийного удобрения и укрепляет корни чеснока.
Что содержится в древесной золе:
- фосфор;
- кальций;
- калий;
- бор;
- серо;
- железо;
- магний.
Где нельзя сажать чеснок
Не совершайте распространенную ошибку неопытных огородников, которые не задумываются над тем, какое соседство наилучшим образом влияет на произрастание чеснока. Стоит уяснить, что чесноку противопоказана высадка в местах, где до этого выращивали:
- морковь;
- свеклу;
- лук.
Чеснок лучше всего высаживать в местах, где до этого выращивали:
- кабачки;
- огурцы;
- капусту;
- зелень.
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