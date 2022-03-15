Как и чем нужно заклеить окна во время войны / instagram.com/replus_bureau/

В условиях взрывов или стрельбы стеклянные окна могут представлять дополнительную опасность.

Острые осколки, которые разлетаются, могут привести к трагическим последствиям, но заклеивание окон способно их уменьшить.

Для этого вы можете использовать обычный или малярный скотч, однако подойдет и газета или полосы ткани, смазанные мылом. Последний вариант проще всего будет удалить со стекла, когда опасность минует.

Наклеивайте скотч накрест, а затем добавляйте длинные полоски, чтобы получилось нечто напоминающее снежинку. Чтобы минимизировать влияние взрывной волны, приоткройте окно.

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Не подходите к окнам в условиях взрывов или стрельбы. В темное время суток, согласно инструкции властей, потушите свет. Держите при себе документы и аптечку и следите за официальными объявлениями властей.

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