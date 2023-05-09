Как хранить зелень, чтобы она не портилась: 3 способа от бывалых хозяек

Свежая зелень весной и летом - это неотъемлемая часть многих блюд. Главред расскажет, нужно ли хранить зелень в холодильнике и как сохранить её свежей.

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Как хранить зелень, чтобы она не портилась / коллаж: Главред, фото: Pexels

Тяжело найти хозяйку, которая не использует прелестей свежей зелени в сезон весны и лета. Однако хранить зелень так, чтобы она оставалась свежей долго - удается не всем. Дале мы расскажем, нужно ли хранить зелень в холодильнике и как продлить её свежесть.

Как сохранить зелень свежей без холодильника - первый способ

Самый популярный и простой способ сохранить зелень свежей - поставить её в банку с водой. Вода в банке должна быть холодной, а зелень должна иметь свежий срез. Поставленную в воду зелень необходимо обернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника (ящик для овощей), однако делать это необязательно. Зелень в банке с холодной водой можно хранить и без холодильника, но в тени.

Как хранить зелень, чтобы она не портилась - второй способ

Также достаточно простой, однако немного менее действенный способ хранения свежей зелени заключается в использовании полиэтилена. Для того, чтобы сохранить продукт, достаточно сбрызнуть стебли холодной водой и неплотно обернуть их в полиэтиленовый тонкий пакет. Его, а свою очередь, необходимо хранить в холодильнике.

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Как хранить нарезанную зелень в холодильнике - третий способ

Для третьего и последнего способа продлить жизнь зелени понадобится чистое кухонное полотенце и холодная вода. Небольшое полотенце необходимо хорошо смочить в воде, после чего отжать до влажного, но не мокрого состояния. По влажному полотенцу необходимо равномерно распределить зелень и завернуть его рулетом.

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