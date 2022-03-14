Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

Для этого вам не потребуется много ресурсов и усилий.
Как известно, для хранения яиц необходим холод, но если у вас нет возможности положить их в холодильник, то можно прибегнуть к двум вариантам.
Бумага
Оберните каждое яйцо в бумагу. Это могут быть старые газеты, тетради, туалетная бумага. Каждое яйцо плотно оберните, сложите в емкость и уберите в прохладное место. Так яйца можно хранить до трех недель
Солевой раствор
Для этого способа вам нужно развести одну столовую ложку соли на один литр холодной воды. Опустите в воду яйца. Таким образом их можно хранить три-четыре недели.
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Автор: Сергей Коломиец