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Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

14 марта 2022, 08:33
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Для этого вам не потребуется много ресурсов и усилий.

Яйца
Яйца / pixabay

Как известно, для хранения яиц необходим холод, но если у вас нет возможности положить их в холодильник, то можно прибегнуть к двум вариантам.

Бумага

Оберните каждое яйцо в бумагу. Это могут быть старые газеты, тетради, туалетная бумага. Каждое яйцо плотно оберните, сложите в емкость и уберите в прохладное место. Так яйца можно хранить до трех недель

Солевой раствор

Для этого способа вам нужно развести одну столовую ложку соли на один литр холодной воды. Опустите в воду яйца. Таким образом их можно хранить три-четыре недели.

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