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Как хранить продукты, если долго нет света и холодильник не работает

1 ноября 2022, 08:44

Даже если электроэнергию выключили надолго и холодильник не работает, фактически любой продукт можно сохранить либо продлить его срок годности.

Холодильник, продукты
Как хранить продукты без холодильника / Фото ua.depositphotos.com

В связи с ракетными атаками России на критическую инфраструктуру Украины и веерными отключениями электричества многие задаются вопросом, как хранить продукты, ведь если нет света, то и холодильник не работает. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал 1+1, как сохранить продукты в условиях войны без холодильника.

Как почистить холодильник, чтобы убрать "благоухание", читайте в нашем материале: Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников.

Как хранить мясо без холодильника

Чтобы сохранить мясо, нужно найти любое прохладное место, в осенне-зимний период это сделать проще-простого.

Эксперт советует обернуть каждый кусок мяса бумагой, а затем полотенцем, сложить в металлическую емкость и поставить на улицу. Мясо хорошо сохранится, особенно если за окном минусовая температура.

Также для хранения мяса можно использовать термосумки или приготовить из него тушенку. Такая консерва при правильных условиях приготовления будет иметь срок годности до 3 лет.

Как хранить мясо в соли

Чтобы сохранить мясо без холодильника, нужно сложить его в кастрюлю или стеклянные банки и хорошо пересыпать солью. Также можно сделать солевой раствор – на 500 мл холодной воды 10 ст. л. соли. Чтобы потом употреблять такое мясо, предварительно его нужно вымочить в воде.

Как хранить овощи и фрукты

Овощи и фрукты можно хранить и без холодильника в прохладном и темном месте. например. Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет. В противном случае, овощ станет выделять зеленый пигмент – хлорофилл. Такой картофель нежелательно употреблять в пищу.

Из фруктов и ягод можно сварить варенье или джем, приготовить цукаты, сварить компот.

Как хранить рыбу без холодильника

Практически из любой рыбы можно сделать рыбные консервы.

Также продлить срок годности можно с помощью соли. Для этого очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите бумажным полотенцем. Далее рыбу сложите в металлическую емкость, хорошо пересыпав солью, и поставьте в холодное место. Перед приготовлением рыбу можно вымочить в воде.

Как хранить сливочное масло и творог без холодильника

Масло оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-нибудь тяжелое. Выставьте емкость на улицу, если минусовая температура, спустите в погреб, подвал или другое прохладное место.

Сыр хорошо хранится без холодильника, но его обязательно нужно сложить в пакет и завернуть, чтобы он не подсушивался.

Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив ½ ч. л. соды на 3 л. Затем перелейте в сухие чистые банки.

Сыр переложите в стеклянные банки, а затем поместите в холодную воду. То же самое сделайте с баночками сметаны.

Как хранить хлеб

Если хлеб начал портиться, сделайте сухари. Порежьте произвольными кусками и разложите на противень, чтобы куски не касались друг друга. Выставьте противень в хорошо проветриваемое помещение или подсушите в духовке.

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