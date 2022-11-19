Как сохранить мясо без холодильника: действенные советы, если нет света

Существует большое количество вариантов хранения мяса без холодильника / ua.depositphotos.com

Из-за регулярных отключений света украинцы все чаще стали задумываться об альтернативах для более длительного хранения продуктов. Особенно это касается мяса, ведь оно очень быстро портится. Главред собрал для вас самые эффективные методы хранения мяса без холодильника.

Одним из действенных способов хранения мяса без холодильника является его проваривание. Для этого нужно нарезать мясо на кусочки и проварить его в подсоленной воде в течение 3-4 минут. Затем переложите его в тару и плотно закройте. Уберите его в темное прохладное место и храните в течение 2-х суток.

Сохранить свежесть мяса на протяжении 3-х суток поможет уксус. Для этого нужно смочить натуральную ткань в 9-процентном уксусе и обмотать ею мясо. После этого положите этот сверток в какую-нибудь емкость и плотно закройте ее. Поставьте емкость в прохладное место и каждые 7-8 часов меняйте ткань, смоченную в уксусе, а также сливайте всю лишнюю жидкость, которую выделяет мясо.

Еще одним действенным методом для хранения мяса является лед. Если в вашей морозильной камере вдруг есть в наличии лед, то насыпьте его в какую-нибудь тару, положите туда мясо, а сверху снова присыпьте его льдом. Через каждые 3-4 часа меняйте лед и выливайте лишнюю воду. Срок хранения мяса таким образом - 3-е суток.

Продлить срок хранения мяса до 4-х суток поможет смалец. Просто обмажьте поверхность мяса растопленным свиным жиром и все готово. Дело в том, что смалец образует на поверхности мяса защитную пленку, которая предотвращает проникновение бактерий. После того, как вы хорошенько обмазали мясо смальцем, заверните его в натуральную ткань и положите в темное прохладное место.

В течение 4-х суток хранится также мясо, если поместить его в простоквашу и держать в прохладном месте. Также можно залить мясо холодным молоком, однако срок хранения такого мяса сократится до 2-х суток.

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