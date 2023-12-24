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Как хранить картошку, чтобы она не проросла и не испортилась: советы хозяйкам

Дмитрий Видоменко
24 декабря 2023, 12:22
"Как хранить картошку, чтобы она не проросла и не испортилась" - тема, которая наверняка беспокоит экономных хозяек.
Картошка
Где лучше хранить картофель? / коллаж Главред, фото УНИАН

Хранение картошки в подвале — это отличный способ сохранить ее свежесть на продолжительный период.

Как хранить картофель в подвале

  • Температура. Картошка хорошо сохраняется при низкой температуре. Подвал с температурой около 2-4 градусов Цельсия будет идеальным местом для хранения.
  • Влажность. Картошка предпочитает высокую влажность. Влажность в подвале должна быть около 90%. Для поддержания влажности можно использовать ведра с водой или другие устройства для увлажнения.
  • Вентиляция. Хорошая вентиляция поможет избежать конденсации и предотвратит развитие гнили. Убедитесь, что в подвале есть хорошая циркуляция воздуха.
  • Темнота. Картошка лучше хранится в темноте, поэтому необходимо избегать прямого света. Свет может способствовать росту картошки и увеличению содержания соланина.
  • Поддоны или ящики. Храните картошку на поддонах или в ящиках, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить скопление влаги.
  • Проверка на повреждения: Избегайте хранения поврежденных или больных клубней, так как они могут быстро портиться и заразить остальные.
  • Регулярная проверка. Периодически проверяйте состояние картошки и убирайте любые гнилые или порченые клубни, чтобы предотвратить распространение.

Следуйте этим рекомендациям, и вы сможете сохранить картошку в подвале в хорошем состоянии на длительный срок.

В чем лучше хранить картофель

Для наилучшего хранения картошки важно выбрать подходящие контейнеры и условия. Вот несколько рекомендаций:

  • Сетки или мешки из натуральных материалов. Картошка нуждается в хорошей вентиляции, чтобы избежать конденсации и гниения. Мешки из натуральных материалов или сетки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха вокруг клубней.
  • Ящики с отверстиями. Если вы используете ящики, убедитесь, что они имеют отверстия для вентиляции. Это поможет избежать скопления влаги и сохранит картошку в лучшем состоянии.
  • Темные контейнеры или мешки. Свет способствует росту картошки и образованию соланина, что делает ее несъедобной. Храните картошку в темных контейнерах или мешках, чтобы предотвратить доступ света.
  • Прохладное и сухое место. Картошка лучше всего хранится при температуре около 2-4 градусов по шкале Цельсия и при высокой влажности (около 90%). Избегайте хранения в слишком теплых или слишком холодных местах.
  • Отсутствие соседства с другими фруктами и овощами. Картошка выделяет этилен, что может повлиять на соседствующие фрукты и овощи, делая их склонными к переспелости. Храните картошку отдельно от других продуктов.
  • Регулярная проверка. Проверяйте запасы картошки время от времени и убирайте любые порченые или гнилые клубни, чтобы предотвратить распространение.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните картошку в отличном состоянии на длительный срок.

Картошка

Как хранить картошку в квартире на балконе

Хранение картошки в квартире или на балконе может быть более сложным, чем в подвале или прохладном погребе, но с соблюдением определенных правил, вы все равно можете удерживать ее в хорошем состоянии.

Вот некоторые советы:

  • Температура. Избегайте хранения картошки в слишком теплых местах. Оптимальная температура для картошки - около 7-10 градусов Цельсия. Если это возможно, постарайтесь найти прохладное место в квартире.
  • Свет. Картошка должна быть хранена в темном месте, чтобы предотвратить рост и образование соланина. Если картошка будет храниться на балконе, убедитесь, что контейнер темный или закрыт от света.
  • Вентиляция. Поддерживайте хорошую вентиляцию в месте хранения. Используйте контейнеры с отверстиями или сетчатые мешки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
  • Влажность. Картошка предпочитает более высокую влажность, поэтому старайтесь удерживать ее влажной, не допуская при этом появление плесени.
  • Контейнеры. Используйте темные сетчатые мешки, корзины или ящики для хранения. Это поможет обеспечить вентиляцию и защиту от света.
  • Регулярная проверка. Периодически проверяйте состояние картошки и убирайте любые порченые или проросшие клубни, чтобы избежать распространения проблем.
  • Избегайте соседства с луком. Храните картошку отдельно от лука, так как они могут воздействовать друг на друга и ускорять процессы порчи.

Запомните, что условия в квартире могут быть менее идеальными, чем в подвале или погребе, но при правильном уходе и внимании вы все равно сможете продлить срок хранения картошки.

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