УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

Елизавета Бельмас
30 июня 2023, 17:06 обновлено 30 июня, 17:23
41
Главред расскажет, сколько жарить замороженные брокколи и как это сделать вкусно.
Как готовить свежую брокколи на сковороде
Как готовить свежую брокколи на сковороде / коллаж: Главред, фото: pexels

Брокколи - любимый овощ большого количества людей. Кто-то ест только в сезон, кто-то и замороженный продукт зимой, однако правила приготовления почти одни и те же. Мы расскажем, сколько жарить замороженные брокколи и как правильно это сделать.

Нужно ли мыть брокколи перед жаркой

В том случае, если вы используете замороженную брокколи - ее необходимо просто очистить от кусочков снега и льда, после чего сразу брать в готовку, а вот свежую капусту можно просто слегка ополоснуть. Главное помнить - вода даст овощу размякнуть и это его испортит.

Можно ли жарить брокколи без варки

Многие хозяйки утверждают, что перед тем как жарить брокколи, их необходимо варить. Однако это заблуждение. Для того, чтобы пожарить брокколи нет необходимости предварительной проварки этого овоща. Его можно сразу отправлять на сковороду.

видео дня

Как готовить свежую брокколи на сковороде

Для того, чтобы брокколи вышла вкусной и в меру хрустящей, необходимо в меру разогреть масло на сковороде и в него отправить кусочки капусты. Обжаривать их нужно равномерно с каждой стороны, переворачивая лопаткой. Для обжаривания понадобится около 5 минут.

Также вам может быть интересно:

капуста лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

16:50 Украина
Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

16:12 Украина
"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

15:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:41

Дочь Киркорова удивила злым и завистливым лицом на дне рождении брата

17:40

Суд передал Жеваго чужую компанию на основе распечаток электронной почты - СМИ

17:06

Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

16:56

Остапа Ступку будут судить из-за пьяного ДТП, которое он совершил в центре Киеве

16:50

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

Готовим очень сочный шашлык: топ секретов опытных мангальщиков

16:20

Наоми Кемпбелл стала мамой во второй раз

16:15

Переживут всех: астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех

16:12

Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

Реклама
16:09

Как за 20 секунд почистить карася от чешуи и не испачкать кухню: безумные фокусы

16:02

Стартовала регистрация на главный марафон страны новости компании

15:59

Еще одна страшно красивая: в РФ выбрали "Мисс Москву"

15:52

"Часть могут взорвать": Буданов раскрыл вероятный сценарий теракта на ЗАЭС

15:49

Путин выставлен полным идиотом: эксперт заявил о продолжении мятежа

15:43

Для чего пить липовый чай: удивительная польза и свойства ароматного чая

15:39

В каком возрасте нужно крестить ребенка: ответы на самые спорные вопросы

15:21

Залужный рассказал о своих страхах и упомянул "Вагнер"

15:06

Сын российского актера-"путиниста" выпал из окна

15:04

"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

15:01

Зеленский срочно приказал Залужному и Наеву усилить границы с Беларусью

Реклама
14:52

Залужный - об угрозе ядерного удара: "Ну что, сдаваться?"

14:47

Зеленский подписал закон об увеличении доплат и отпусков военным

14:39

Директор МАГАТЭ выдал дикое заявление о ЗАЭС: "Все может случиться"

14:38

Что будет с организмом, если есть мороженое каждый день: удивительные последствия

14:13

Угроза удара ЧВК Вагнера из Беларуси: эксперт предупредил о рисках для Украины

13:50

В момент мятежа Вагнера все бежали, Пригожин зашел бы в пустой Кремль – Буданов

13:37

ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

13:33

Верховный суд призывают дать "зеленый свет" реставрации усадьбы Терещенко

13:14

"Это не шоу": Залужный резко ответил критикам насчет темпов контрнаступления ВСУ

13:01

Украина должна выйти на границы 1991-го до конца года – Буданов

12:58

Инновационные финансовые инструменты будут стимулировать трудовую миграцию - Руслан Алиев актуально

12:43

Большинство делают это неправильно: как правильно обрезать пионы на зиму

12:22

Повышение пенсий в Украине с 1 июля: кому увеличат выплаты на 20%

12:06

"Головорез" промахнулся, его слабость растет: Путин попал на обложку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 июля 2023: Рыбам – достижения, Тельцу – новый взгляд

11:46

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

11:37

Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера: журналисты CNN раскрыли детали

11:09

ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

11:00

Война давит на гривну: экономист рассказал, что будет с долларом до конца года

10:51

Устранение Путина и ликвидация Пригожина: эксперт дал прогноз и назвал сроки

Реклама
10:38

Грозы будут чередоваться с жарой: какой будет погода в Украине в июле 2023

10:21

Лохматые космы: Лорак удивила неухоженной посеченной прической

10:20

В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

09:51

Курс доллара после войны: ждать ли резкого падения гривны – прогноз эксперта

09:46

Алла Костромичева снова стала мамой и рассекретила редкое имя дочери

09:45

Обещал "отмазать" от экстрадиции за $50 тысяч: нардепа разоблачили на мошенничествеВидео

09:39

Оккупанты России постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР

09:30

Любовный гороскоп на июль 2023: можно ли вступать в брак и заводить новый романВидео

09:00

Пригожин способен отобрать власть у Лукашенко - Андрей СанниковЭксклюзив

08:58

Синяк у глаза и резкое "похудение": эксперт о странном визите Путина в Дагестан

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять