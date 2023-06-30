Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

Главред расскажет, сколько жарить замороженные брокколи и как это сделать вкусно.

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Как готовить свежую брокколи на сковороде / коллаж: Главред, фото: pexels

Брокколи - любимый овощ большого количества людей. Кто-то ест только в сезон, кто-то и замороженный продукт зимой, однако правила приготовления почти одни и те же. Мы расскажем, сколько жарить замороженные брокколи и как правильно это сделать.

Нужно ли мыть брокколи перед жаркой

В том случае, если вы используете замороженную брокколи - ее необходимо просто очистить от кусочков снега и льда, после чего сразу брать в готовку, а вот свежую капусту можно просто слегка ополоснуть. Главное помнить - вода даст овощу размякнуть и это его испортит.

Можно ли жарить брокколи без варки

Многие хозяйки утверждают, что перед тем как жарить брокколи, их необходимо варить. Однако это заблуждение. Для того, чтобы пожарить брокколи нет необходимости предварительной проварки этого овоща. Его можно сразу отправлять на сковороду.

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Как готовить свежую брокколи на сковороде

Для того, чтобы брокколи вышла вкусной и в меру хрустящей, необходимо в меру разогреть масло на сковороде и в него отправить кусочки капусты. Обжаривать их нужно равномерно с каждой стороны, переворачивая лопаткой. Для обжаривания понадобится около 5 минут.

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