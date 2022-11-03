Как готовить голубцы, которые не разваливаются: рецепт и советы / https://ua.depositphotos.com

Как приготовить голубцы, чтобы они не развалились

Первый ‒ и самый важный совет ‒ для того, чтобы голубцы не развалились во время подготовки, фарш нужно выкладывать в районе черешка капустного листа. Затем нужно прижать капустный лист к мясу. Потом завернуть в него начинку, но тщательно складывать внутрь боковые края. И только после этого нужно все закручивать вперед.

Предварительно аккуратно нужно мелко порезать лук, порезать несколько помидоров, а потом натереть морковь (но только на крупной терке). Все получившиеся нужно тушить на сковородке около десяти минут под закрытой крышкой (при этому постоянно помешивая). А соль и специи добавлять по вкусу. Затем в смесь нужно положить голубцы. И варить их на медленном огне от 40 до 50 минут. А употреблять готовый продукт лучше всего хорошо облив его сметаной.

Лайфхак голубцы: как правильно выбрать капусту

Кочан должен быть средним, листы крупными. Выбирать нужно самый рыхлый кочан ‒ потому как тугой будет очень тяжел в приготовлении. А прожилки на листках должны быть очень маленькими либо тонкими.

Залог вкусных голубцов – начинка. Для нее чаще всего используют рис, куриный или свиной фарш, лук, петрушка либо вареные яйца.

Как правильно тушить голубцы

Традиционным вариантом для голубцов считается соус из томатной пасты и сметаны. Но ведь можно использовать и много иных вариантов.

Самые популярные виды тушеных голубцов:

в майонезе;

в овощной подливе;

в сырном соусе;

в томатном соусе с различными приправами.

Сколько по времени тушатся голубцы в кастрюле, зависит от многих деталей. К примеру, не последнюю роль здесь играет то, вареный ли рис, которым нашинкован мясной фарше. Кроме того, и листы самой капусты могут быть либо сырыми, либо сваренными.

Тут не нужно забывать и про кислотность соуса. В соусе, куда положили множество томатной пасты, голубцы будут тушиться гораздо дольше. Более мягкий соус ускорит приготовление блюда и сделает его, гораздо более нежным на вкус. Если ваши голубцы долго не доходят до готовности в томатном соусе, добавьте немного майонеза, он значительно ускорит весь процесс.

От того, сколько тушатся голубцы с мясом и рисом, зависит их вкус и внешний вид. Многие кулинары считают, что самое оптимальное время приготовления всех видов мясных голубцов методом тушения будет не более пятидесяти минут. Даже при наличии сырого риса блюдо прекрасно проварится и будет полностью готовым внутри и аппетитным снаружи.

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