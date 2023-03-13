Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую: простой и удивительный ответ

"Как правильно поставить кровать в спальне" – вопрос, казалось бы, вполне себе простой и праздный. Но от расположения ложа многое зависит, говорят эксперты.

Есть мнение, что, мол, безразлично, где будет стоять кровать. Главное, чтобы было удобно спать и не спотыкаться ночью об кроватные углы. Однако, специалисты по фэн-шую (древнему искусству, которая берет начало из глубин китайской истории), утверждают –от постановки ложа в комнате зависит очень много. Ниже мы детальнейшим образом об этом расскажем.

Как должна стоять кровать в спальне по фен-шую

Во-первых, ни в коем случай, нельзя ставить кровать возле зеркала − особенно если в квартире живет семейная пара или пара влюбленных. Специалисты говорят, что зеркала у кровати практически наверняка приведут к разрушению любви и брака. Соответственно, они не должны находиться над изголовьем кровати. И обязательно в зеркале не должны отражаться спящие в кровати люди. Дело в том, что зеркала как минимум в два раза увеличивают отрицательную энергетику от всех острых углов предметов, которые стоят в комнате.

Во-вторых, нельзя ставить кровать напротив зеркала, которое висит на двери в спальню. Иначе оно перешлет в комнату всю отрицательную энергию. А пресловутая позитивная энергия ци, которая пытается проникнуть в комнату, будет наверняка дезориентирована.

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Ну и потом – тут вряд ли кто поспорит – если случайно проснуться среди ночи (поняв, что все идет не плану) и кинуть взгляд на зеркало, то легко и испугаться серьезно. Ведь светотени плетутся так, как им угодно – и изображают вовсе уже несусветные образы.

В-третьих, не нужно ставить кровать изножьем к двери. Если улечься ногами к дверному проему, то через него легко будет утекать энергия, которая крайне нужна организму для сна и долгого обновления. То есть велики шансы, что человек, который заснул на такой кровати, пробудится очень уставшим. Ну а регулярное такое состояние легко организует человеку неврозы и бессонницу.

В-третьих, нельзя ставить кровать под стеной, на которой висят какими-либо большие и массивные предметы. К примеру, кондиционер, тяжелые книжные полки и остальные элементы декора, которые, собственно, своей тяжестью мощно давят на спящих в кровати. Сон вообще под тяжелыми предметами будет крайне и крайне беспокойным и тревожным (ну а после утреннего подъема у человека будет тяжелые ощущения усталости и безысходности).

В-четвертых, изголовьем кровати к окну. Далее − по фэн-шую расположение кровати в районе окна категорически строго запрещено. Ситуация состоит в том, что в таком случае у человека будет отсутствовать, условно горя, опора и защита – в ее роли выступает стена. В самых тяжелых случаях это и приведет человека к тяжелым проблемам в работе, личной жизни и даже появлению некоторых болезней.

Как правильно должна стоять кровать в комнате

Как поставить кровать в маленькой спальне – очень важный вопрос. Дело в том, что правильное расположение места — как минимум треть от всей позитивной энергии, которая в принципе циркулирует в комнате. Ну а это уже прямо влияет на организм человека, его способность к работе и даже к возможности зачинать детей. Хватает, в общем-то, соблюдения нескольких фундаментальных правил.

Но тут нужно заметить, что часто довольно сложно поставить кровать в спальне правильно. Хотя бы просто потому, что у комнаты несовершенная форма. К примеру, если оконный проем и дверной проем расположены друг против друга. То есть в комнате постоянно будут наблюдаться сквозняки, а это никак нельзя допустить. Кроме того, в целом не рекомендуется ставить спальное место изголовьем к окну, в закутках, в углах. Лучше всего поставить кровать наискосок от двери. Ну а изголовье, которое направлено на Север или Восток (а потом очень плотно поставить у стены).

Если вышеуказанный вариант постановки кровати нереален, то стоит использовать плотными шторами. Нужно понять, что кровать, которую поставили прямо в центре комнаты – плохой вариант. Ведь при нем отсутствует так называемая "опора" − стена. Поставить кровать напротив двери – тоже негативное решение. Ну и если по-другому такое сделать практически невероятно, то в изножье лучше всего поставить большой и высокий предмет для "ограждения".

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