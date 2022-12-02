Как дольше сохранить питьевую воду: 2 нюанса, о которых многие забывают

Как дольше сохранить питьевую воду / УНИАН

Чистая питьевая вода – сейчас один из важнейших ресурсов для каждого украинца. Правильное хранение питьевой воды – не менее важный аспект, чем сам выбор воды.

Мы разбирались, как и в чем правильно хранить питьевую воду.

Условия хранения питьевой воды

Для сохранения свойств питьевой воды, ее рекомендуется хранить при температуре не выше 25 градусов, но не на прямых солнечных лучах. Помните также, что при длительном хранении вода теряет свои качества, поэтому не стоит запасаться ею уж слишком впрок.

Допустимые сроки хранения питьевой воды зависят от используемой тары. Если вы покупаете бутилированную воду, всегда обращайте внимание на срок хранения, указанный изготовителем, и не нарушайте его.

В чем лучше хранить питьевую воду?

Сегодня на выбор есть много видов тары: пластиковая, глиняная, металлическая, стеклянная. В стеклянной емкости вода может безопасно храниться до 3 лет. В принципе, это наиболее рекомендуемый вариант, но не всегда практичный.

Небольшое количество воды (до 50 литров) можно хранить в специальной пластиковой таре с закручивающимися крышками. А если требуется хранить большое количество воды, то запасную тару лучше использовать из пищевой пластмассы или специально обработанного металла. Наиболее опасны емкости из меламина: хотя они эстетичные и прочные, но при контакте с водой они выделяют вредные вещества.

Если вы покупаете и храните воду в пластиковой бутылке, обращайте внимание на ее состав. Наиболее безопасной тарой являются бутылки из полиэтилена (ПЭ) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). А вот содержание бисфенола А (БФА) и поливинилхлорида (ПВХ) чревато выделением токсинов через 5-7 дней. И повторное использование таких емкостей запрещено.

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