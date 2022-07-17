Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

Как правильно заморозить малину / Коллаж pixabay.com

Сейчас в разгаре дачный сезон, когда можно полакомится вкусными ягодами и фруктами, сорванными прям с огорода. Красная смородина, черная, малина, крыжовник, абрикосы, ранние сорта яблок – вот далеко не полный список летних лакомств.

Главред предлагает простые способы, как дольше сохранить малину в холодильнике и как правильно заморозить ягоду, заготовить ее на зиму.

Чем полезна малина

Ягоды содержат множество витаминов - В1, В2, А, С, РР. Кроме этого, в ее состав входят железо, медь, кальций, калий, цинк. Используют при лечении склероза, для укрепления капилляров. Необычайно полезна малина для женщин, ведь замедляет процесс старения.

Как хранить малину в холодильнике

Известно, что малину запрещено мыть, ведь она быстро стечет. Во время хранения в холодильнике ягоды нужно накрыть тканевой или бумажной салфетками. Хранить ягоды – только в среднем отделе, нельзя ее ставить близко к морозилке.

Как заморозить малину / 1zoom.ru

Как заморозить ягоду

Самый распространенный способ сохранения малины – она замечательно сохраняет ароматный вкус и полезные качества. Рекомендуем выложить малину на поднос, чтобы ягоды не прикасались друг другу и поставить в морозилку на сутки. После ягоды поместить в чистые пакеты и хранить в морозилке. Рекомендуется сохранять температурный режим от -18 до -35 градусов.

Как приготовить желе из малины на зиму / pixabay

Малина с сахаром

Еще один замечательный способ сохранения малины на зиму без варки. Нужно всего лишь засыпать ягоду сахаром (по 1 кг сахара и малины). После нужно хорошенько растереть деревянной ложкой ягоду с сахаром. Полученную смесь разложите в чистые баночки, хорошенько закройте крышками и отправьте не сохранение в холодильник. Зимой будете приятно удивлены замечательным ароматом этого смузи. Также такую малину можно хранить и в морозильной камере.

Желе из малины

Это блюдо обязательно понравится в первую очередь детям, а готовится оно даже без желатина. Понадобится – по 2 кг ягод и сахара, а также 100 мл воды. Нужно проварить малину на небольшом огне, а когда она пустит сок прокипятить еще 10 минут и подавить толкушкой. Протереть через сито. Сок, который получится нужно еще проварить около часа на медленном огне и обязательно снимать пенку. Через некоторое время масса станет похожа на джем. Далее ее нужно разложить по стерильным банкам и закатать.

Читайте также: