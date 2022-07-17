Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

Главред предлагает простые способы, как дольше сохранить малину в холодильнике и как правильно заморозить ягоду, заготовить ее на зиму.
Сейчас в разгаре дачный сезон, когда можно полакомится вкусными ягодами и фруктами, сорванными прям с огорода. Красная смородина, черная, малина, крыжовник, абрикосы, ранние сорта яблок – вот далеко не полный список летних лакомств.
Главред предлагает простые способы, как дольше сохранить малину в холодильнике и как правильно заморозить ягоду, заготовить ее на зиму.
Чем полезна малина
Ягоды содержат множество витаминов - В1, В2, А, С, РР. Кроме этого, в ее состав входят железо, медь, кальций, калий, цинк. Используют при лечении склероза, для укрепления капилляров. Необычайно полезна малина для женщин, ведь замедляет процесс старения.
Как хранить малину в холодильнике
Известно, что малину запрещено мыть, ведь она быстро стечет. Во время хранения в холодильнике ягоды нужно накрыть тканевой или бумажной салфетками. Хранить ягоды – только в среднем отделе, нельзя ее ставить близко к морозилке.
Как заморозить ягоду
Самый распространенный способ сохранения малины – она замечательно сохраняет ароматный вкус и полезные качества. Рекомендуем выложить малину на поднос, чтобы ягоды не прикасались друг другу и поставить в морозилку на сутки. После ягоды поместить в чистые пакеты и хранить в морозилке. Рекомендуется сохранять температурный режим от -18 до -35 градусов.
Малина с сахаром
Еще один замечательный способ сохранения малины на зиму без варки. Нужно всего лишь засыпать ягоду сахаром (по 1 кг сахара и малины). После нужно хорошенько растереть деревянной ложкой ягоду с сахаром. Полученную смесь разложите в чистые баночки, хорошенько закройте крышками и отправьте не сохранение в холодильник. Зимой будете приятно удивлены замечательным ароматом этого смузи. Также такую малину можно хранить и в морозильной камере.
Желе из малины
Это блюдо обязательно понравится в первую очередь детям, а готовится оно даже без желатина. Понадобится – по 2 кг ягод и сахара, а также 100 мл воды. Нужно проварить малину на небольшом огне, а когда она пустит сок прокипятить еще 10 минут и подавить толкушкой. Протереть через сито. Сок, который получится нужно еще проварить около часа на медленном огне и обязательно снимать пенку. Через некоторое время масса станет похожа на джем. Далее ее нужно разложить по стерильным банкам и закатать.
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