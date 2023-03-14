Как долго сохранить сало: об этой уловке многие даже не догадывались

Сало является закуской, которую трудно съесть много за один раз. Да и не стоит этого делать из-за его калорийности. Медики давно предупреждают – не следует налегать на этот "деликатес", а лучше употреблять его понемногу для избегания нагрузки на организм.
При этом у многих гурманов возникает вопрос, что делать, если сало долго лежало в морозилке и можно ли его употреблять в пищу.
Как долго можно хранить сало в холодильнике
Срок хранения сала в холодильнике зависит от того, в каком именно месте спрятан любимый многими продукт.
- сало сырое храниться в морозилке не более 2 месяцев;
- сало соленое следует хранить в морозилке не больше 4 месяцев;
- сало копченое можно хранить в холодильнике около 3 месяцев.
Как обновить старое соленое сало
Если все же кусок сала залежался в холодильнике и у вас возникли сомнения в его съедобности, есть простой, но действенный способ, как реанимировать старое сало.
Порядок действий:
- кусок старого сала надо разделить на несколько небольших частей;
- получившиеся кусочки поместите в кастрюлю или миску и залейте молоком;
- поместите емкость с салом на плиту и поставьте на медленный огонь (не более чем на 20 минут);
- после охлаждения достаньте сало и добавьте пряностей (чеснок, перец, специи).
Сколько сало должно стоять при комнатной температуре
Не следует долго хранить сало при комнатной температуре. Лучше поместить его в прохладное место, но если нет возможности, то без холодильника сало следует хранить не более трех дней. После этого сало следует поместить в холодильник (предварительно можно натереть специями).
Какой срок годности у свиного жира
Существуют основные правила, которые не стоит забывать при хранении свиного жира, употребляемого в пищу:
- топленый свиной жир в морозилке можно хранить до 1,5 лет;
- срок хранения в обычном холодильнике — не более месяца;
- если вы открыли упаковку со свиным жиром, то ее не следует хранить более недели.
Читайте еще:
- Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюанс
- Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес
- Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски