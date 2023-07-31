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Как долго можно хранить сало в морозилке: неожиданный ответ, о котором знают не все

Алексей Тесля
31 июля 2023, 01:30
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Как хранить соленое сало в морозилке - сколько хранится копченое сало в морозилке.
сало
Как хранить сало в морозилке / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/uspehnakuhne, pixabay

Свиное сало является едва ли не продуктом первой необходимости на столе многих украинцев. Его любят в разных видах – как свежим, так и копченым и даже жареным.

При этом вопрос о том, как лучше хранить сало, возникает при длительном употреблении одного куска. Однако, следуя простым советам, можно долго сохранить продукт пригодным к употреблению.

Как хранить свежее свиное сало

Стоит учитывать, что для длительного хранения свиного сала его лучше прятать в прохладное место – в холодильник. Намного лучше будет, если сало будет обработано солью со всех сторон. Иначе вы рискуете потерять свой любимый деликатес. При этом обращайте внимание на внешний вид сала – ведь даже один подпорченный кусочек может стать причиной выбраковки всего куска.

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Можно ли положить сало в морозилку

В морозилке сало может храниться как сырым, так и засоленным. Причем второй способ более позитивно сказывается на продолжительности его хранения. Еще один важный нюанс – перед тем, как спрятать сало в морозилку, не забудьте завернуть его в полиэтиленовый пакет.

Сколько можно хранить мясо в морозилке

Стоит помнить несколько основных сроков хранения сала в морозилке

  • сырое сало хранить стоит около 2 месяцев;
  • копченое сало в холодильнике хранят обычно около 3 месяцев.

Как правильно хранить сало

Если вы отдаете предпочтение копченому салу, тогда его лучше хранить завернутым в небольшие куски холщовых тряпочек. После этого сало следует поместить в полиэтиленовый пакет и положить в морозилку. Еще один способ длительного хранения сала, известный издавна – в обыкновенных стеклянных банках. Используйте для этого простые банки емкостью 2-3 литра.

Сколько дней солится сало в холодильнике

Перед тем, как поместить сало в холодильник, его необходимо просолить. Обработанный солью кусок сала поместите в подходящую емкость и накройте крышкой, оставив при комнатной температуре не более чем на сутки. Затем сало необходимо поместить в холодильник на 3–7 дней. Стоит помнить о том, что чем крупнее кусочки сала у вас будут, тем дольше они будут просаливаться.

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