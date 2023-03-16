Как долго кошки помнят людей: что принесет разлука с любимцем

Разлука с питомцем - всегда грустное событие, однако не все знают, как долго питомцы помнят своих хозяев после разлуки.

Как долго кошки помнят людей / коллаж фото pexels.com

Одни из любимых животных людей - кошки. Эти существа обладают особенной психикой, потому всегда интересно узнать как они видят мир и людей. А также о том, как работает память кота на своего хозяина. Об этом сегодня и поговорим.

Что кошки думают о людях - кто мы для них

Коты - очень чувствительны ко всему, что находится вокруг них и к людям особенно. Несмотря на то, что они видят нас такими, какими мы есть - восприятие котов немного отличается от визуальной картины.

Исследователи утверждают, что коты воспринимают людей, как больших котов. Самое главное - неагрессивных. Именно по этому они часто замечают, как чувствует себя человек и общаются с ним на своем языке.

видео дня

Как долго кошки помнят людей - поговорим о памяти

Память кота также нестандартна, как его мышление и психика. Однако самое главное - уникальная. Некоторые коты совершенно легко привыкают к новым хозяевам и живут свою несколько обособленную жизнь, кому-то на отвыкание от прежнего хозяина понадобится больше времени. Но есть и те, кто совершенно не может забыть своего хозяина и живет из-за этого в стрессе.

Узнают ли кошки своих хозяев после разлуки - стоит ли рассчитывать на признание

Коты способны запоминать запахи и повадки людей, их походку и голоса, особенно тех, кто проводил с ними много времени. Как мы уже сказали выше - коты обладают разной памятью о своих владельцах.

Волонтеры утверждают, что некоторые коты, живущие в приютах порой узнают своих хозяев и через несколько лет, после чего их настроение значительно меняется в лучшую сторону.

Также вам может быть интересно: