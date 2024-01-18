Как делают искусственный снег: мало кто об этом догадывается

Искусственный снег становится настоящим спасителем на горнолыжных курортах, когда настоящего снега недостаточно.

https://news.glavred.info/kak-delayut-iskusstvennyy-sneg-malo-kto-ob-etom-dogadyvaetsya-10534181.html Ссылка скопирована

Как делают искусственный снег/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Снег зимой становится настоящей радостью как для детей, так и для взрослых. Именно на этом атрибуте холодного времени года построено много зимних развлечений – игра в снежки, лепка снеговика, катание на санках, лыжах, сноуборде и тому подобное. Но бесснежные или малоснежные зимы в наше время не редкость, поэтому уже никого не удивляет, что немалая часть зимы может пройти совсем без снега.

Но такая естественная аномалия может стать серьезным испытанием прежде всего для горнолыжных курортов или организаторов других развлечений, связанных со снегом. Поэтому там для создания искусственного снежного покрова используют специальную технику, которую называют снежная пушка.

Итак, давайте разберемся, как делают искусственный снег и чем отличается искусственный снег от настоящего.

видео дня

Искусственный снег почти ничем не отличается от настоящего. Единственные отличия в том, что цикл создания искусственного сокращен в разы, а также в том, что лыжники и сноубордисты считают его жестче настоящего.

При создании искусственного снега снежная пушка берет обычную воду и охлаждает ее до низкой температуры. Далее она распыляет мелкие капли в воздухе с помощью мощного вентилятора.

Когда очень маленькие капли воды проходят через так называемые нуклеационные кольца пушки, в нее впрыскивается водно-воздушная смесь. Так формируются "заготовки" снежинок, на которые затем налипают в определенном порядке молекулы воды, придавая им знакомую шестиугольную форму.

Снежная пушка может рассыпать искусственный снег на большие расстояния, поэтому поставив ее в одном месте можно заполнить снегом весь склон.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.