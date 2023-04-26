Как дата рождения влияет на судьбу и характер: секреты нумерологии

Свою судьбу по дате рождения можно определить при помощи нумерологии. Делается это при помощи простого подсчета.

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Нумерология может ответить, какая информация закодирована в дате рождения / Фото ua.depositphotos.com

В 21-м веке люди привыкли руководствоваться здравым смыслом и логикой, и они сами являются творцами своей судьбы. Если кто-то хочет достичь цели, то просто предпринимает шаги для ее реализации. Но, возможно, некоторые черты характера, которые помогли бы достичь высот, заложены в человеке с самого начала и зависят от даты рождения. Нумерология может ответить на вопрос, какая информация закодирована в дате рождения.

Как узнать свой характер по дате рождения

Узнать, как дата рождения влияет на характер, можно с помощью простого расчета. Для этого нужно сложить цифры даты рождения до однозначного числа.

Например, вы родились 10.09.1988: 1 + 0 + 0 + 9 + 1 + 9 + 8 + 8 = 36 = 3 + 6 = 9. Число "9" расскажет об особенностях характера и судьбы.

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Число 1

Люди с этим числом судьбы воинственные, темпераментные, агрессивные, волевые и вспыльчивые натуры. Они - прирожденные лидеры и добиваются успехов свои трудом. Чтобы достичь цели, "единицы" прилагают максимум усилий.

В семейной жизни они также занимают лидирующую позицию и охраняют близких от любых неприятностей.

Основные таланты таких людей: умение качественно работать и строить головокружительную карьеру, красноречие и умение убеждать. Любой застой может привести к негативным последствиям в виде агрессии или затяжной депрессии.

Число 2

"Двойки" - люди стойкие и мужественные, гордые и независимые, при этом крайне чувствительные и нежные.

Кроме того, это люди творческие, которые предпочтут уединение шумным компаниям. "Двойки" вряд ли будут счастливы в офисе среди большого количества коллег и постоянных цейтнотов.

В семейной жизни они предпочитают вести хозяйство, направляя энергию на то, чтобы сделать дом максимально уютным и комфортным. Некоторым такие люди могут показаться замкнутыми, но на самом деле они подпускают к себе не всех и по-настоящему раскрываются лишь среди близких, демонстрируя всю свою искренность и заботу.

Число 3

"Тройки" - общительные, любвеобильные, добродушные и коммуникабельные личности. Их отличительной чертой является успешность. Они всегда настроены на позитив и успех в любом деле. А еще у них всегда есть план "Б".

Целью в жизни "троек" является собственное благополучие. Они будут идти к нему, невзирая на препятствия, а когда достигнут - будут стремиться к большему.

Число 4

"Четверок" можно охарактеризовать как консерваторов и циников с аналитическим складом ума.

Они очень быстро принимают решения, поэтому с легкостью преодолевают любую проблему. Люди с числом судьбы "4" всегда знают, чего хотят от жизни.

"Четверки" могут превратиться в деспотичных тиранов, если не найдут своего призвания.

Таким людям очень важна похвала в случае успеха и поддержка в случае неудачи.

Реализовать себя они могут в сфере рекламы или работы, связанной с общением с людьми.

Число 5

Люди-"пятерки" - неоднозначные и вспыльчивые натуры, которые нередко могут попадать в самые запутанные ситуации. Эти люди созданы для любви, они просты в общении, не любят конфликты и часто забывают о собственных интересах во благо других.

"Пятеркам" стоит заниматься интеллектуальным трудом или заботой о людях. Они могут быть успешны в роли врачей, социальных работников, духовных наставников.

Число 6

Люди-"шестерки" живут эмоциями и творческими порывами. Они не могут долго находиться в одиночестве. Ранимы и нуждаются в постоянной поддержке и защите.

При этом "шестерки" очень коммуникабельны, им легко общаться даже с незнакомыми людьми.

Люди с этим числом судьбы могут всю жизнь находиться в поиске своей идеальной половинки. Они часто разочаровываются, разводятся и начинают искать снова.

Число 7

"Семерки" - это одиночки, которые превыше всего ценят ум, терпение и сдержанность. При этом такие люди очень зависят от удачи. Если фортуна повернется к ним спиной, они могут впасть в депрессию.

Для людей-"семерок" характерно идти на риск и зарабатывать деньги с помощью авантюр.

В семейной жизни с ними бывает непросто, ведь они зависят от настроения, которое часто меняется.

Число 8

"Восьмерки" - упрямые лидеры, способные повести за собой людей. Они находятся в постоянном напряжении, с ними нелегко общаться, так как они идут против правил и готовы бороться с любыми трудностями.

С раннего детства у "восьмерок" проявляется характер максималиста, готового рушить стереотипы. Из таких личностей получаются прекрасные политики и борцы за права человека. Они нацелены на результат, и если не откажутся от поставленной цели, то достигнут головокружительного успеха.

Число 9

"Девятки" склонны к размышлениям, поэтому их называют философами. У людей с этим числом судьбы сильно развита интуиция. Они видят то, о чем не догадываются другие, и это помогает им обходить препятствия стороной.

Люди-"девятки" способны добиться успехов везде, где приложат усилия. Они привлекают к себе внимание, поскольку генерируют уникальные идеи.

Такие люди могут создать счастливую семью, но в более зрелом возрасте, когда найдут свою половинку, полностью дополняющую их.

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