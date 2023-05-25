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Как чистят рыбу опытные рыбаки: о таких фокусах вы точно не знали

Алина Дембицкая
25 мая 2023, 16:31 обновлено 25 мая, 16:31
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Главред рассказывает, как почистить рыбу от чешуи без мусора, а также делится невероятными секретами, как правильно выпотрошить рыбу.
рыба, рыбак
Как разделать рыбу поэтапно? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Приготовление рыбы предполагает ряд предварительных этапов, включая очистку от чешуи, удаление плавников, а также потрошение. Эти операции обычно считаются длительными и трудоемкими, однако важно знать, как их правильно выполнять. Главред рассказывает, как почистить рыбу от чешуи без мусора, а также делится невероятными секретами, как правильно выпотрошить рыбу.

Как почистить и разделать рыбу: простые трюки

Опытные рыболовы знают, что лучше всего рыбу чистить сразу же после улова, поскольку она еще мягкая и не обветренная. Если рыба несколько часов полежит, то чистить ее будет намного сложнее. Поэтому стоит не откладывать чистку рыбы на потом.

Перед тем как чистить, рыбу нужно хорошенько промыть под проточной водой, чтобы избавиться от слизи. Также желательно погрузить рыбу в горячую воду. С помощью этого простого секрета от рыбы будет намного легче отходить чешуя. Еще одна альтернатива – это погрузить рыбу в емкость с холодной водой, добавив туда немного уксуса, и подержать 20-30 минут.

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Теперь приступаем к очистке рыбы. Берем острый нож и соскребаем с рыбы всю чешую. Чтобы чешуя не разлеталась в разные стороны, нужно держать нож под небольшим углом. Есть также отличный трюк с чисткой рыбы, о котором мало кто знает. Рыбу можно чистить ложкой. Начинать чистить нужно с хвоста рыбы, делая легенький нажим ложкой. Таким образом вы легко почистите рыбу от чешуи всего за одну-две минуты. К тому же, чешуя точно не будет разлетаться в разные стороны.

Когда рыбу почистили от чешуи, начинаем отрезать плавники. Сначала отрезаем хвостик, а затем спинной, анальный, брюшные и грудные плавники. Обратите внимание, что плавники нужно резать против чешуи.

Теперь нужно распороть брюшко. Для этого берем нож и надрезаем возле головы, а дальше делаем длинный разрез вплоть до анального отверстия. Разрезать нужно крайне осторожно, чтобы не задеть желчный пузырь. Когда брюшко распороли, достаем все внутренности. Всю черную пленку, которая есть внутри, нужно убрать.

На этом этапе отрезаем рыбе голову и хорошенько ее промываем, чтобы избавиться от остатков чешуи, а также крови и слизи. Если вы хотите приготовить рыбу с головой, то нужно удалить жабры. Крепко возьмите их пальцами и выдерните.

Теперь наша рыбка полностью очищена и готова к дальнейшему приготовлению. В зависимости от предпочтений, мы можем приготовить ее на гриле, в печи или на плите. Возможностей по кулинарным экспериментам с рыбой множество. Зная, как правильно разделывать рыбу, можно наготовить много фантастических блюд. Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как рыбаки придумали для себя новые правила, чтобы рыбы стало больше:

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