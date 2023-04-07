Как часто нужно менять зубную щетку: что говорят стоматологи

Правильна чистка зубов — это важная составляющая ухода за полостью рта и общего здоровья. Однако даже самая качественная зубная щетка не сможет выполнять свои функции бесконечно.
Ежедневное использование зубной щетки приводит к естественному износу щетинок, что делает ее менее эффективной в борьбе с зубным налетом и бактериями.
Как часто нужно менять зубную щетку?
Эксперты рекомендуют менять зубную щетку каждые 3 месяца или раньше, если щетинки стали изношенными и слабыми, потеряли форму или отломились. Также необходимо менять зубную щетку после болезни, особенно если это было инфекционное заболевание.
Как выбрать правильную зубную щетку?
При выборе зубной щетки, следует учитывать форму и размер головки щетки, мягкость щетинок и тип щетины. Для большинства людей подходит средняя мягкость щетинок, но если у вас чувствительные зубы или десны, лучше выбрать щетку с мягкими щетинками.
Также имейте в виду, что электрические зубные щетки могут быть более эффективными в удалении зубного налета и могут быть лучшим выбором для людей с ограниченной подвижностью.
Как ухаживать за зубной щеткой?
Чтобы зубная щетка была более эффективной и дольше служила, следует правильно ухаживать за ней. После использования щетку необходимо тщательно промыть водой и оставить на воздухе для высыхания.
Не рекомендуется хранить щетку в закрытом контейнере или близко к другим щеткам, чтобы избежать скопления бактерий. Также имейте в виду, что зубную щетку нужно менять даже чаще, если она была в контакте с кем-то другим или упала на грязный пол.
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