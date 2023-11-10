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Как часто необходимо мыть стены дома: мужчина поделился проверенным методом

Юлия Закрепа
10 ноября 2023, 03:40
Эксперт рассказал, что люди должны мыть стены в своем доме по крайней мере раз в год и это может хорошо сэкономить деньги и время.
Как часто необходимо мыть стены дома: мужчина поделился проверенным методом
Как часто надо мыть стены / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Все опытные хозяйки хотят поддерживать свои стены в идеальном состоянии, чтобы они как можно дольше выглядели яркими и красивыми. Эксперт поделился, как часто надо мыть стены в доме, чтобы они выглядели аккуратно на долгие годы.

Октав Виллар, один из экспертов по краскам, советует мыть стены каждый год, чтобы поддерживать их в отличном состоянии, передает издание Mirror.

"Восстановление глянцевой краской лучше для защиты стен, особенно для семей с маленькими детьми. Покрытие из яичной скорлупы является лучшим выбором, поскольку оно обеспечивает как долговечность, так и возможность очистки, а также предлагает блеск, который не подчеркнет недостатки стен", - отметил эксперт.

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Как очистить окрашенные стены

  • Для начала вам понадобятся: полотенца, спирт, мягкое мыло для посуды, губки и салфетки из микрофибры.
  • Смешайте 1 чайную ложку средства для мытья посуды в 4 стаканах воды в ведре или миске.
  • Выключайте электричество в доме, когда работаете рядом с розетками и выключателями.
  • Положите полотенце вдоль нижней части стены, которую хотите очистить.
  • Смочите губку, аккуратно протрите и вымойте стену.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Смойте чистой влажной губкой.
  • Высушите салфеткой из микрофибры.

Для стойких пятен, такие как детские фломастеры, после очистки салфетками или мыльным раствором стоит еще протереть точечно спиртом или более сильным очистителем, например уксусом.

"Следует избегать агрессивных химикатов и интенсивной чистки более тусклых покрытий, таких как гладкие или атласные", - говорит он.

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