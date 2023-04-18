Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле

Санузел в доме - комната, которая требует особенной чистоты.

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Как часто надо менять ёршик для туалета / коллаж фото instagram dom.tovary.kz/materia_komforta

Следить за стерильностью унитаза и ванной - очень важно для безопасности. Сегодня расскажем о том, как необходимо следить за чистотой и исправностью ершика для унитаза.

Какой лучше купить ёршик для унитаза - на чем остановиться

Ершик, очевидно, должен быть удобным в использовании. Вам должно быть комфортно его держать и ним убирать одновременно.

Лучше отдать предпочтение моделям, которые можно разобрать, чтобы легко помыть. Также важно выбирать ершик с длинной ручкой - тогда уборка будет удобней.

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Как часто надо менять ёршик для туалета - правило гигиены

Туалетный ершик, как и другие предметы для уборки, требует регулярной замены. Согласно правилам гигиены, его необходимо менять стабильно раз в полгода. Более длительное использование может нанести вред здоровью.

Ершик требует замены потому, что каждое использование накапливает микробы и бактерии, которые со временем будут распространяться по унитазу и не будут смываться из-за количества.

Как мыть туалетный ершик - правильная уборка

Для того, чтобы туалетный ершик сохранялся как можно дольше - необходимо правильно за ним следить и вовремя мыть. Сделать это довольно просто - после гигиены унитаза опустите в воду ершик и залейте его жидкостью для мытья туалета. После этого ершик нужно оставить в этом растворе на 10 минут.

По истечению этого времени необходимо промыть ерш, просушить его и вернуть в свое исходное место хранения.

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